Kirkens Korshær var klar til at skrive lejekontrakt på lokalerne i Nygade, der tidligere rummede Café Sirup, for at åbne Korsørs nye varmestue. I stedet valgte et snævert politisk flertal at smide korshæren ud af byen.

Velkommen i Slagelse og Skælskør men bandlyst i Korsør

Analyse: I Skælskør og Slagelse må de godt, men i Korsør smider et snævert byrådsflertal på mandag angiveligt Kirkens Korshær ud af byen, hvor de ellers er klar til at åbne ny varmestue i den tidligere Café Sirup.

Slagelse - 17. juni 2021 kl. 05:59 Af Helge Wedel

Det ofte splittede byråd afspejler sig aktuelt konkret i den efterhånden langstrakte og mere og mere groteske sag om varmestuer for samfundets absolutte svageste i Slagelse, Korsør og Skælskør. Alle er byer i den samme kommune, selv om et snævert byrådsflertals beslutning ikke tyder på det. For mens Kirkens Korshær er velkommen til at drive varmestuer i Slagelse og Skælskør, så er de bandlyst i Korsør.

Men hvorfor? Sjællandske søger i denne analyse at fremlægge fakta og finde svar.

Den højspændte varmestuesag, hvor et snævert politisk flertal har smidt Kirkens Korshær ud af Korsør, men lader den blive i Slagelse og Skælskør, er i bund og grund en historie om straf, der er udløst af en mistolkning grundet coronanedlukningen om dårlig opførsel af hovedpersonen Kirkens Korshær i netop Korsør. Tilsættes skal det aktuelle ofte meget lidt samarbejdende byråd, hvor medlemmerne hastende er på vej mod et valg med håb om genvalg for fleres vedkommende.

Brug for markeringer Politisk er der derfor brug for markeringer. Aktuelt på det kommende byrådsmøde på mandag, hvor Venstre stiller forslag om, at Kirkens Korshær fortsat får lov at drive varmestue i Korsør med henvisning til, at Rådet for Socialt Udsatte den 1. juni udtaler skarp kritik af politikernes beslutning om at lade kommunens Rusmiddelcenter stå for drift af varmestue i Korsør. Rådets hovedargument er, at ligesom man ikke kan sætte ræven til at vogte gæs, så kan man heller ikke sætte systemet til at hjælpe samfundets svageste, fordi de i forvejen er inde i systemet, hvorfra de får udbetaling af sociale ydelser, hjælp til narko- og alkoholmisbrug, psykiske lidelser, arbejdsløshed og manglende bolig. Varmestuer drives derfor ifølge rådet bedst, mest tillidsvækkende og effektivt af frivillige hjælpeorganisationer, der ikke er en del af det kommunale system.

Det snævre flertal Fra det snævre politiske byrådsflertal bestående af borgmesterpartiet Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har Thomas Clausen fra sidstnævnte parti til byrådsmødet på mandag stillet forslag om, at varmestuen i Skælskør fortsat drives af Kirkens Korshær, fordi han vil være helt sikker på, at det kommer til at ske efter selv at have talt med brugerne af varmestuen i Skælskør. Den stod ellers til at ryge med i faldet sammen med Korsør, fordi »nogen« havde forstået det sådan, at de to varmestuer hang sammen for korshæren, som imidlertid lod forstå, at de da gerne ville drive Skælskør, selv om Korsør ikke fulgte med.

Hvorfor ikke Korsør? - Hvorfor må korshæren så ikke komme tilbage til Korsør?

- Jeg har lyttet til flere socialdemokrater, der skarpt har kritiseret den måde, som Kirkens Korshær lukkede varmestuen i Korsør. Min holdning er, at det er nødvendigt at finde en anden løsning, når Kirkens Korshær ikke kunne opfylde sin forpligtelse, siger Thomas Clausen.

- Så du lytter ikke til kritikken fra Rådet for Socialt Udsatte om ikke at sætte systemet/kommunen til at drive varmestue?

- Jo, jeg forstår godt argumentet, og de retter jo en skarp kritik af kommunen, men de er ikke kommet med en frivillig organisation, som kunne drive en varmestue i Korsør, siger Thomas Clausen.

Kirkens Korshær i Korsør blev opsagt af kommunen tilbage i december 2020, så andre derfor om små to uger den 1. juli skal overtage.

Corona og lukning Før coronanedlukningen i marts 2020 meldte korshæren i februar ud offentligt, at grundet sparekrav på omkring 700.000 kroner var de nødsaget til at lukke varmestuen i Havnegade 13 med udgangen af marts med det mål at sælge huset, hvor vedligeholdelsesudgifterne var blevet for store.

Huset blev udbudt til 1.895.000 kroner og solgt for 1,6 mio. kroner til Jesper Carstensen og Sanne Borregaard, der har planer om at indrette et kvindekrisecenter i huset.

- Vi har bestemt ikke tjent penge på huset, som vi gennem årene har brugt rigtig mange penge på. Årsagen til vores salg af varmestuen var, at vi stod overfor uopsættelige udgifter til renovering på mellem 2,5 og fem millioner kroner, siger Hanne Merete Petersen. Hun er leder af Kirkens Korshærs sociale arbejde i Slagelse Kommune.

Hun oplyser, at det hele tiden har og stadig er intentionen at drive varmestuer i både Slagelse, Korsør og Skælskør, hvor de sidstnævnte to byer har samme ledelse.

- Arbejdet med at finde et nyt sted i Korsør blev forsinket grundet coronanedlukningen, men vi var fortsat til stede i byen med uddeling af mad. Kun varmestuen i Slagelse kunne vi holde åben, fordi der var plads nok til at overholde coronarestriktionerne, siger Hanne Merete Petersen.

Hun noterer, at meget af den fremsatte kritik af Kirkens Korshærs opførsel i Korsør er fremsat på et uoplyst grundlag, hvor blandt andet den omfattende coronanedlukning er glemt.

- Kommunens opsigelse opfattede vi mere som en slags teknisk handling, fordi vi skulle forhandle en ny aftale på plads og ikke mindst finde en ny varmestueadresse i Korsør, siger Hanne Merete Petersen. Hun bekræfter, at en lejeaftale for lokalerne med den tidligere Café Sirup i Nygade lå klar. Den afventede kun, at Kirkens Korshær og kommunen fik en ny driftsaftale på plads. Hvilket altså foreløbig kun omfatter Slagelse og Skælskør, mens kommunens Rusmiddelcenter er udset til at drive varmestue i Korsør.

Kritik fra byrådsmedlem I november 2020 åbnede Kirkens Korshær et mødested i Sankt Gertruds Hus med åbent en dag om ugen.

Især det socialdemokratiske byrådsmedlem Anders Nielsen har i stærke vendinger kritiseret Kirkens Korshærs ageren i Korsør. Blandet andet i læserbreve her i Sjællandske:

»Man fik et »tilbud« op at stå med EN ugentlig åbningsdag i et par timer. Inden man forsvandt, så fik Kirkens Korshær solgt deres bygning i Havnegade for ca. 1,6 mill. kroner. Penge som man »naturligvis« sammen med genbrugsbutikkens overskud - i alt langt over to mill. kroner - tog med sig i stedet for at bruge dem i Korsør på de mange socialt udsatte, som vi har her, og som så siden stort set har måtte sejle deres egen sø og passe sig selv. Det er mig og mange andre korsoranere en gåde, at Kirkens Korshær kunne opføre sig på en sådan måde og bare at lade de udsatte i stikken.«

Afgørelse mandag Mandag træffer virksomheden Slagelse Kommunes bestyrelse afgørelse om den fremtidige hjælp til Korsørs mest udsatte borgere.

Hvor oplyste hver enkelt bestyrelsesmedlem er om den langstrakte varmestuesag vides ikke, men lad denne analyse slutte med et citat fra Rådet for Socialt Udsatte, der har været tilgængeligt siden den 1. juni:

»Udsatterådet har forhørt sig hos en del borgere, der i dag benytter sig af varmestuen - alle melder tilbage, at de ikke kan se sig selv i et kommunalt tilbud...... Af alt det materiale, som Udsatterådet har haft adgang til, fremgår det på intet tidspunkt, at administrationen anbefaler en kommunal fundering af varmestuetilbuddet«.