Vejvrede udløst på Tårnborgvej

Kameraovervåget

Det gjorde den 22-årige også, hvorefter han kastede sten efter bilisten og bilen, som hans store vejvrede var rettet mod. Han endte med at nærme sig den anden bil til fods, mens han truede med en kniv, inden han kørte væk fra tanken, der som andre tankstationer er overvåget af flere videokameraer. På baggrund af vidneforklaringer og politiets øvrige efterforskning lykkedes det efterfølgende kort tid efter at finde frem til en 22-årige, der blev anholdt klokken 15.55 og sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed, trusler på livet, hærværk og for at overtræde knivloven. Han blev løsladt igen lørdag klokken 20.08.