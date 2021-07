Vejvrede endte i slagsmål ved center: Politi søger vidner

Her udspandt der sig nemlig et slagsmål mellem to mænd, som begge efterfølgende har meldt det passerede til politiet.

Politikommissær Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at slagsmålet stod mellem en 23-årig mand og en 67-årig mand. Begge fra lokalområdet. Og den udsprang af det, der kaldes for »vejvrede«.

- De to havde på forskellig måde chikaneret hinanden på Kalundborgvej, ved blandt andet at foretage opbremsninger. Da de så parkerede på taget under halvtaget nær indgangen til centret røg de i totterne på hinanden efter at have været oppe at skændes, oplyser Tom Stysiek.