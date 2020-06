Send til din ven. X Artiklen: Vejen er banet for ombygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejen er banet for ombygning

Slagelse - 23. juni 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af den tidligere Ford-grund på hjørnet af Smedegade og Rosenkildevej ønsker karrélignende boliger i tre-fire etager.

De rykker nu endnu tættere på, idet et politisk flertal mandag aften besluttede at arbejde videre med en omlægning af vejarealet ved grunden, herunder også ved Parkvej, der muligvis vil sikre et »firbenet« kryds, som skal bevirke en mere glidende trafikafvikling.

- Det handler om rettidig omhu. Vi skal selvfølgelig gribe chancen og få skabt noget, der virker, når vi nu har chancen for det, lød det fra Jørgen Grüner (SF) såvel som formand for erhvervs- og teknikudvalget, viceborgmester Villum Christensen (LA), der forud for mødet mandag havde bedt forvaltningen udarbejde et notat, der skitserede fordele og ulemper ved to løsninger.

- Der er nogle vejmæssige komplikationer, og det er altså en vigtig tilkørsel fra Sorø, hvor man nærmest kører i slalom ind mod byen, sagde han, efter at Dansk Folkepartis Henrik Brodersen ellers havde ønsket sagen sendt tilbage til fornyet behandling.

Signaler i øst og vest Han mener nemlig, at den politiske behandling, der har været i flere udvalg indtil nu, savner konkrete nuancer, således at en endelig beslutning kan træffes på en grundigt funderet baggrund.

- Jeg har et fromt ønske om, at det sendes tilbage i udvalget, sagde han med henvisning til, at der undervejs har været flere forskellige muligheder for en smidigere trafikafvikling, ligesom man fra det ene møde til det andet har skiftet meninger om, hvad den bedste løsning ville være.

Han bemærkede i den forbindelse, at oplægget til at starte med eksempelvis lød på at inddrage en del af Sct. Mikkels Kirkegård, der ligger få meter fra grunden i forhold til et kommende, nyt kryds, der i alt nu synes at beløbe sig til op imod 11 millioner kroner i alt.

- Men pludselig ville man ikke fjerne en del af kirkegården alligevel, men fratage en bygherre en fjerdedel af hans grund og til- klistre krydset med ny asfalt, selv om den, der ligger, knapt nok er hærdet fra sidste gang, lød det fra Henrik Brodersen, der tidligere har argumenteret med, at det så bliver tredje gang, politikere kigger på krydset.

Flertal: Vejen frem Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig en fornyet behandling.

Derfor endte det også med, at man arbejder konkret videre med en kryds-løsning. Her vendte Radikale Venstre og Venstre også tomlerne i vejret, mens Dansk Folkeparti undlod at stemme.

- Hvis vi sender det signal, at det her er vores ønske, så lad os få afviklet det knudepunkt, lød det fra Villum Christensen, som ikke mener, der er noget alternativ.

- Vi har en mulighed nu for at slå til. Jeg tror ikke, at en fornyet behandling vil ændre på noget, sagde han og blev i øvrigt bakket op af flere, herunder også Socialdemokratiets Anne Bjergvang.

