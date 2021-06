På Vestmotorvejen ved Slagelse er der lige nu et vejarbejde, som betyder, at fartgrænsen midlertidigt er nedsat til 80 km/t. Mandag kostede det 65 bilister et klip i kørekortet. Arkivfoto

Vejarbejdere bestilte selv fartkontrol: 65 klip på Vestmotorvejen

Slagelse - 08. juni 2021 kl. 15:45

Normalt er det en frustreret borger, som bestiller en fartkontrol hos Færdselspolitiet, når bilerne nær bopælen kører for stærkt. Men mandag var det en gruppe vejarbejdere på Vestmotorvejen ved Slagelse, som havde anmodet politiet om en fartkontrol. Og det var der en god grund til, fortæller politiet:

- Det skyldes, at der forinden havde været to påkørsler af en såkaldt TMA (en klods, som opsættes ved vejarbejder for at afbøde eventuelle påkørsler, red.). Og det kan jo ikke være rigtigt, at vejarbejderne ikke kan udføre deres arbejde uden at risikere liv og lemmer, siger Søren Skotte, der er politikommissær i færdselspolitiet.

Mandagens kontrol på Vestmotorvejen ved Slagelse fandt sted mandag mellem klokken 13.09 og 19.20.

I den periode passerede 5726 køretøjer, og af dem kørte 558 hurtigere end de tilladte 80 km/t, som midlertidigt er indført på grund af vejarbejdet.

Skærpede regler Mandagens fartmåling viste, at 10 procent af alle bilisterne kørte for stærkt forbi vejarbejdet - og eftersom der er skærpede regler omkring et vejarbejde, kunne det også aflæses i antallet af klip, som kom helt op på 65. Dertil en betinget frakendelse til en bilist, der kørte 136 km/t.

- Normalt skal man køre 60 procent eller mere over grænsen, før man får et klip. Men her skal man »kun« over 40 procent, før det udløser et klip, siger politimanden.

Det er Vejdirektoratet, som lige nu lægger ny såkaldt klimavenlig asfalt på cirka seks kilometer af Vestmotorvejen ved Slagelse. Resultatet skulle blive en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Efter planen er vejarbejdet færdigt på fredag.