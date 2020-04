Vejarbejde nær bymidten forlænges med 10 uger

Tirsdag morgen den 14. april starter et nyt vejarbejde på Jernbanegade i Slagelse - og det kommer til at trække noget længere ud end først planlagt.

- I første omgang håbede vi, at arbejdet kunne klares på omkring to måneder, men det har vist sig at være mere kompliceret end forventet, siger han.

Selve arbejdet består i at udskifte store dele af kloakkerne, og udfordringen ligger blandt andet i, at et betonfirma skal ind over og støbe såkaldte bygværker, som skal bruges under udskiftningen.