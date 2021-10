Den første lørdag i hver måned ifører Per Kongshøj Madsen sig et hjemmelavet reklameskilt, der inviterer fremmede indenfor på Skovvej i Skælskør, hvor mange kreative sjæle, inklusiv hans kone, Gitte Dan, bor. Foto: Thomas Olsen

Vej opdagede, at de alle havde én ting tilfælles - så fik de en vild idé

Det startede som en tanke, som blev til en idé, der blev til en invitation. På Skovvej i Skælskør bor mange kunstneriske sjæle. Og da de opdagede det, realiserede de »Skovvej dot Art« - et koncept, hvor alle på vejen inviterer fremmede ind fra gaden én lørdag hver måned.

Slagelse - 04. oktober 2021 kl. 17:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Fra smykker til puder, fra grafik til fotografi, fra maleri til maskeri - der både hugges i og males på sten - der synges og spilles - der bages og brygges - ja, listen vil næsten ingen ende tage.

- Her på Skovvej er vi jo mange - ja rigtig mange - kreative personer.

- Og når vi nu er så mange, synes vi, det kunne være spændende at holde Skovvejs-dage.

Sådan lyder det i et brev, der i foråret blev lagt i postkassen hos samtlige beboere på Skovvej i Skælskør. For her bor - som brevet påpeger - mange kunstneriske og kreative sjæle. Noget, som beboerne selv opdagede under coronapandemien.

I dag er de omtalte »Skovvejs-dage« derfor blevet døbt »Skovvej dot Art.«

Hver den første lørdag i måneden betyder det, at hele vejen inviterer fremmede fra gaden indenfor til alt lige fra en sludder til et salg - for eksempel af loppefund, smykker og kunst.

Ingen begrænsning - Det er jo heller ikke utænkeligt, at nogle gæster på Skovvej trænger til en kop kaffe med hjemmebagt kage til. Det eneste, det kræver af os, er, at vi er enige om at holde åbent i vores værksteder, atelierer, køkkener, garager - eller hvor man nu ellers har mulighed for at åbne ind til sin verden, står det videre beskrevet i brevet.

Idéen opstod, mens landet stadig var lukket ned som følge af coronapandemien, og udsprang af en længsel for at bryde isolationen og for at gøre op med en trist tid.

Vejen åbnede første gang den 1. maj 2021. Og denne lørdag kom Sjællandske forbi. Artiklen fortsætter efter billedet...

Bodil Smith har designet smykker i fire år. I forbindelse med »Skovvej dot Art« får hun mulighed for at vise dem frem. Foto: Thomas Olsen

Konceptet er simpelt: Vil man invitere indenfor, stiller man et flag op ude foran sin bolig. På den måde kan forbipasserende se, at de er velkomne til at kigge ind.

- Det giver os et godt sammenhold, konstaterer 69-årige Bodil Smith, der bor i nummer 11 og har designet smykker de sidste fire år.

I en glasmontre viser hun dem i dag frem i sin indkørsel. Men at hun er med i Skovvej dot Art er ikke kun med indtjening for øje - det handler om fællesskab, siger hun.

Tilfældigt forbi Til spørgsmålet om, hvorvidt folk - og kunder - kommer forbi og kigger, svarer hun alligevel »ja«, idet to kvinder dukker op: En mor og datter, der overnatter på et lokalt hotel, hvor de netop havde hørt om Skovvej dot Art.

- Vi er fra Fyn, så vi er helt tilfældigt forbi, siger 71-årige Jane Fischer og uddyber, at de hørte om vejen fra en folder på hotellet.

- Vi blev nysgerrige. Det er ret fint, at en hel vej åbner på denne her måde - jeg tror, at det gør, at flere kommer forbi og kigger - fremfor, hvis det kun var en enkelt, der inviterede indenfor, forklarer datteren, 47-årige Anne Kinggaard. Artiklen fortsætter efter billedet...

71-årige Jane Fischer og datteren Anne Kinggaard fra Fyn var lørdag tilfældigt forbi Skovvej i Skælskør, da de overnattede på et hotel i byen. Foto: Thomas Olsen

På den anden side - lidt længere oppe ad vejen - bor 68-årige Gitte Dan.

Hun har ligesom Bodil Smith et flag ude foran sin dør. Her på sin private bopæl har hun nemlig også sit atelier, hvorfra hun udstiller sine malerier.

Hendes mand, Per Kongshøj Madsen, er ved at iføre sig et hjemmelavet reklameskilt, da hun inviterer indenfor. Sådan vil han gå op og ned ad byens gågade for at få flere som Jane Fischer og Anne Kinggaard til at kigge forbi Skovvej.

Heldigvis regner det ikke, konstaterer han, da han trasker afsted.

Flere besøgende end før Ifølge Gitte Dan kommer der i dag flere forbi hendes atelier, end før hendes naboer foreslog at gå sammen og skabe »Skovvej dot Art.«

Men hun genkender også udtalelsen fra Bodil Smith i nummer 11: Det gør noget for fællesskabet.

- Og når vi er sammen om sådan noget som det her, så gavner det også naboskabet, siger Gitte Dan og peger på, at hele vejen i dag er »rykket tættere sammen.« Artiklen fortsætter efter billedet...

Tidligere havde Gitte Dan sit atelier i Skælskør by, men i dag ligger det i forbindelse med hendes private bolig. At hun hver den første lørdag i måneden stiller et flag op ude foran sin bopæl, giver flere besøgende. Foto: Thomas Olsen

Således er fællesskabet også årsag til, at der - den lørdag, Sjællandske kigger forbi - spiller musik fra nummer 18C.

Her bor 54-årige Mette Bregendahl med sin mand Søren og deres golden retriever.

Men i dagens anledning har de også inviteret Neilss Bønsvig og Finn Molsted - og selvfølgelig alle andre. Førstnævnte til at spille musik. Sidstnævnte til en musikalsk Oktoberfest-oplevelse.

»Det bliver ikke nemmere« Neilss Bønsvig og Finn Molsted har spillet musik sammen i 35 år - og engang som trioen "Trio 2" med Mette Bregendahls afdøde far, pianisten Thomas Hougaard.

De er denne lørdag inviteret efter opfordring fra naboerne.

- Der blev efterspurgt noget sang og musik, og så tænkte jeg, at det kunne jeg da godt skaffe, fortæller Mette Bregendahl, der samme lørdag inviterer gæster på en kold øl.

Tidligere har hun i forbindelse med »Skovvej dot Art« holdt sit og mandens hjem åbent med fremvisning og salg af malerier, som sin afdøde mor har lavet.

- Det er jo hyggeligt, og vi vil gerne bakke op om det, forklarer Mette Bregendahl.

- Og konceptet er jo ret enkelt: Hvis man har tid og lyst, så kan man stille et flag ud, og så ved folk, at de kan komme ind. Ja - det bliver vel faktisk ikke nemmere, vurderer hun.

For at være en del af »Skovvej dot Art«, skal beboere på Skovvej i Skælskør blot stille - eller hænge - et flag op ude foran deres bopæl hver den første lørdag i måneden. Der er plads til alle indslag. Foto: Thomas Olsen