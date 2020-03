Vej lukket efter færdselsuheld

Der er sket et færdselsuheld med to biler involveret på Slagelse Landevej ved Gyldenholm syd for Sørbymagle, oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

Vejen er spærret, så der rådes til omkørsel ad Katrinevej og Gyldeholmvej. Politi og redning er på stedet. Det er endnu uvist, hvor længe redningsarbejdet står på.