Det er blandt andet Dampmøllen her, der indgår i et samlet salg af ialt 16 ejendomme i Skælskør til en pris af 76,75 millioner.

Vartegn og boliger til salg for 76 millioner kroner

Slagelse - 28. februar 2020 kl. 06:18 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den er ikke til at komme udenom: Dampmøllen anno 1853 ved havnen i Skælskør. Den fredede bygning er et kendt og smukt vartegn for Solskinsbyen, og nu er den til salg.

Og ikke alene Dampmøllen med både café, tandlæge, arkitekt- og ingeniørfirma samt fire store luksuslejligheder - men i alt 63 boliglejemål og 16 erhvervslejemål i byen er til salg i en samlet pakke til en værdi af ikke mindre end 76,75 millioner kroner.

Bag salget står Skælskør Ejendomme, hvor Pernille Kirkeskov-Hansen er direktør, men reelt set er det tidligere ejer af Skælskør Anlægsgartnere, Peter Nielsen, der står bag den unikke ejendomsportefølje, hvor otte er boligudlejningsejendomme, to erhvervsejendomme og seks andre er en blanding.

Ifølge EDC Poul Erik Bech har de 16 ejendomme en årlig lejeindtægt på 6,65 millioner kroner, hvoraf boliglejeindtægterne udgør 62 procent og erhvervsindtægterne udgør 38 procent af det samlede beløb.

- Jeg har været selvstændig siden, jeg var 24 år, og næste gang fylder jeg 73, så nu ser vi, om ejendommene kan sælges, og kan de ikke det lige nu, så er det også i orden, siger Peter Nielsen, der er født og opvokset i Skælskør.

Peter Nielsen er manden bag Skælskør Planteskole, der siden hen blev til Skælskør Anlægsgartnere, der i sidste ende blev solgt til HedeDanmark for godt ti år siden.

- Vi har støt og roligt købt lidt ejendomme op, og nu giver det mening at sælge ud, og jeg skal nok finde på noget andet at lave, siger Peter Nielsen, der betegner sig selv som »en halvgammel mand«, hvorfor et salg ifølge ham selv giver god mening.

Udover Dampmøllen er der i følge EDC Poul Erik Bech blandt andet tale om erhvervslokaler som Flügger Farver, Aldi, Home, Bog & Idé, en garnbutik, tøjbutik samt smykker og urer.

- Her er tale om en unik mulighed for at købe en homogen portefølje på i alt 9.177 kvadratmeter beliggende udenfor storbyens hektiske marked, lyder det blandt andet fra EDC Poul Erik Bech, der står for det samlede salg af den helt usædvanlige ejendomsportefølje.