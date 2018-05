Der lægges op til større ændringer i organiseringen på rådhuset. Blå blok kritiserer dog flertallet for hastværk, hvilket også medarbejdere antyder. Borgmester afviser. Foto: Jens Wollesen

Varslede omvæltninger gør medarbejderne utrygge

Slagelse - 17. maj 2018

Der siver kun meget lidt fra rådhuset i disse dage, hvor en større reorganisering - en såkaldt tilpasning af den administrative organisering - drøftes i politiker- og medarbejderkredse.

På et økonomiudvalgsmøde forleden, hvor punktet blev sløjfet og sendt videre til byrådets behandling - på foranledning af en bekymret blok bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - var der desuden stærk uenighed fløjene imellem.

Tilpasningen bunder i et ønske fra venstrefløjen og særligt borgmester John Dyrby Paulsen (S) om at slanke og ikke mindst strømline. I det aktuelle tilfælde ved en sammenlægning af flere af kommunens centre.

Ifølge Sjællandskes oplysninger drejer det sig om Center for Børn og Familie, der tænkes lagt sammen med Skole, mens Teknik og Miljø overvejes i samme center som Kommunale Ejendomme. Alle fire centre har i dag hver deres chef.

Hos medarbejderne er der dog ikke begejstring for manøvren. Det vil sige for processen, for selve tanken om at lægge centre sammen kan være fornuftig nok, påpeger næstformand i HovedMED, kommunens samarbejdsudvalg, Per Toft Haugaard, over for Sjællandske.

- Det kan give noget mere gennemskuelighed, at centrene svarer til de politiske udvalg, som har med områderne at gøre, siger han og henviser i øvrigt til et høringssvar, som er blevet sendt på vegne af medarbejderne.

Klarheden over omvæltningerne - rettere mangel på samme - kritiseres dog af medarbejderne.

- Vi er jo i forvejen i gang med en anden ændring, som drejer sig om decentralisering, siger Per Toft Haugaard, der ydermere fortæller, at der er udstukket urimeligt korte svarfrister.

Det fremgår også tydeligt af høringssvaret, at medarbejderne ikke kan overskue konsekvenserne af de mange initiativer om ændringer, der tages op politisk.

- Vi er uforstående overfor, hvorfor denne organisationsændring kommer midt i, at vi drøfter kommunens fremtidige organisering. Det er ikke tydeligt for os, hvorfor de to ændringer skal behandles særskilt. Vi har behov for en helhedstilgang, lyder det i høringssvaret.

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S), som af blå blok kritiseres for »hastværk« med denne tilpasning, er det imidlertid politikernes opgave at udstikke rammerne.

- Vores opgave er at tage de initiativer, der kan sætte rammen og strukturen. Og når den ramme er sat, kommer der en proces i gang med organisering, og her bliver medarbejderne inddraget. Det er faktisk allerede i gang, siger John Dyrby Paulsen (S) og tilføjer, at ændringerne ikke bliver tilendebragt uden medarbejdernes besyv.

