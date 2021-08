Artiklen: Varmeværk skal have et varmepumpeanlæg

Investering på 90 millioner kroner vil betyde, at forbrug af både biomasse- og naturgas vil blive halveret, ligesom varmen vil blive billigere for forbrugerne.

Baggrunden for ansøgningen er, at fjernvarmen skal udbygges på Halsskov og i Korsør, hvilket vil kræve mere kapacitet end det nuværende anlæg, der kan yde 14 MW.

En godkendelse understøtter kommunens ambition om at nedbringer biomasseforbrug og CO2 udledningen fra varmeforsyningen, står der også at læse.

- Hvis man ser på, hvad der er en fornuftig løsning, når fjernvarmesystemet i Korsør og Halsskov er udbygget, viser det sig, at det samfundsøkonomisk er den billigste løsning af etablere en varmepumpe, frem for at SK bliver ved med at bruge de eksisterende varmeanlæg. I disse beregninger viser det sig, at projektforslaget har et samfundsøkonomisk robust overskud på 92 millioner kroner, skriver administrationen.