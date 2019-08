Der er behov for hjælp til varmestuen i Slagelse med det samme, siger Steen Olsen (S), udvalgsformand for specialiserede borgerindsatser i Slagelse Kommune. Men resten af udvalget ønsker en varig løsning - derfor må hjælpen vente. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Varmestue må vente på hjælp: Udvalg ønsker varig løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varmestue må vente på hjælp: Udvalg ønsker varig løsning

Slagelse - 20. august 2019 kl. 08:53 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er behov for en permanent løsning for Kirkens Korshærs varmestuer i Slagelse Kommune. Sådan siger næstformand Sofie Janning (S) i kommunens udvalg for specialiserede borgerindsatser.

Udmeldingen kommer hun med, efter udvalgets formand Steen Olsen (S) undlod at stemme, da resten af udvalget onsdag stemte for at anbefale kommunens byråd at øge driftstilskuddet til varmestuerne med i alt 370.000 kroner årligt fra næste budgetår.

For selvom hele udvalget er enige i, at der er brug for hjælp, mener formanden, at der er brug for hjælpen »allerede fra i morgen«:

- I udvalget er vi helt enige om, at det anbefalede driftstilskud skal findes. Jeg synes bare, at vi bør bakke op allerede nu. Det er jo ikke først fra 2020, at varmestuen har brug for pengene, har Steen Olsen tidligere forklaret til Sjællandske.

Ønsket om et øget driftstilskud opstår således, da Kirkens Korshær har oplevet en tredobling i antallet af brugere af varmestuen i Slagelse de seneste tre år. Derfor er der brug for flere ressourcer både for at sikre personalets tryghed og hjælpen til borgerne.

Men det vil ikke være nogen god løsning at tilføre flere penge til Kirkens Korshærs varmestuer, før de ligger fastlagt som en del af det kommende budget. Det siger næstformand Sofie Janning, der i stedet ønsker en »holdbar og langvarig« løsning.

Merforbrug på 20 millioner kroner - Det her er ikke et problem, der slutter, når vi når årsskiftet. Og derfor er der brug for, at det bliver løst ordentligt i respekt for både varmestuerne, brugerne af dem og den ekstra ansat, der ville kunne risikere at blive ansat i to til tre måneder, hvis de ønskede penge mod forventning ikke bliver fundet fra 2020 og dermed slipper op, forklarer hun.

Det ønskede driftstilskud skal nemlig først forhandles på plads i byrådet, før det er sikkert, at Kirkens Korshær kan se frem til flere penge. Her skal mindst 16 ud af 31 stemme for.

Et midlertidigt indskud resten af året vil derfor være en kortvarig og usikker håndtering af problemet, mener Sofie Janning, der bliver bakket op af udvalgskollegaen og byrådsmedlem Christopher Trung (V).

Han peger desuden på, at der allerede er et merforbrug på omkring 20 millioner kroner i center for handicap og psykiatri, og at det vil kunne blive svært overhovedet at finde en ansat, der er villig til at arbejde med usikkerheden om at miste sit job ved årsskiftet, selv hvis udvalget fandt pengene.

Personligt kommer han imidlertid af og til i varmestuen i Slagelse, hvor han med egne øjne har set det stigende problem. Og derfor er der brug for hjælp, erkender han.

Skylder en løsning - Men det undrer mig, at udvalgsformanden vælger ikke at stemme. Hvis vi alle havde gjort det samme, så var det øgede driftstilskud jo aldrig kommet til budgetforhandlingerne. Og det havde ikke været godt, for der er brug for hjælp, slår Christopher Trung fast og kalder udfordringerne »en hjertesag«.

- Derfor er det en klar prioritet for mig, at de her penge bliver fundet i budgetforhandlingerne. Men der sidder selvfølgelig også 30 andre (i byrådet, red.) med deres prioriteter. Og pengene kommer fra den samme kasse, forklarer han.

I Slagelse Kommunes udvalg for specialiserede borgerindsatser tror både formand Steen Olsen og næstformand Sofie Janning imidlertid på, at det øgede driftstilskud bliver fundet, når forhandlingerne forløber henover den næste måneds tid.

Hvis det mod forventning ikke gør, vil man forsøge at finde pengene andre steder, lyder det.

- Det her handler jo om mennesker. Det er ikke veje og busser. Derfor skylder vi varmestuerne en løsning, og det skal være en god løsning, slår Sofie Janning fast.

Kirkens Korshær har varmestuer i både Slagelse, Skælskør og Korsør. For hele 2019 har Slagelse Kommune givet et driftstilskud på 2.113.675 kroner. Kun i Slagelse har varmestuerne oplevet en øget tilgang af brugere.

relaterede artikler

Hjemløse sover foran døren: Varmestue kan ikke følge med 14. august 2019 kl. 06:33