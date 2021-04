Hanne Pedersen, afdelingsleder i Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse, håber at kunne tilbyde hjemløse flere oplevelser, efter Folketinget er blevet enige om fordelingen af en halv milliard kroner. Pengene skal nemlig gå til oplevelser og være med til at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt især socialt udsatte. Og netop varmestuens brugere har haft det ekstra svært, siden coronakrisens begyndelse, lyder det. Foto: Thomas Olsen

Varmestue håber på puljepenge til hjemløse: - Trivslen er meget slidt

Flere særligt sårbare grupper har fået det ekstra svært under coronakrisen. Det gælder også hjemløse. I Slagelse håber Kirkens Korshærs varmestue derfor på at få del i ny pengepulje, der skal bekæmpe mistrivsel og ensomhed.

12. april 2021

Corona er en smitsom virus, der kan give alvorlige fysiske symptomer. Men for flere har den også påvirket det mentale helbred. Ikke mindst for landets mest udsatte grupper. For eksempel hjemløse.

Det mærker man blandt andet i Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse, hvor man under coronakrisen har haft særligt travlt. Og hvor varmestuens brugere har haft det særligt svært.

Derfor blev afdelingsleder Hanne Pedersen med egne ord »utrolig glad«, da hun i i nyhederne kunne læse, at et politisk flertal i Folketinget nu er blevet enige om fordelingen af en halv milliard kroner. Pengene skal nemlig gå til oplevelser, der foruden at hjælpe pressede hoteller, restauranter og museer også skal være med til at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt især socialt udsatte, ældre og andre i den særligt sårbare gruppe.

220 millioner af kronerne går således til udvalgte organisationer i civilsamfundet, der arbejder med udsatte grupper, så de kan betale for oplevelser i takt med, at landet gradvist genåbner.

Og Hanne Pedersen håber derfor, at netop varmestuen i Slagelse bliver én af dem, der får den mulighed.

Mange daglige brugere - Der er ingen tvivl om, at den meget lange nedlukning har gjort, at der er mange ting, vi i lang tid ikke har kunnet gøre. Som vi normalt ville gøre. Vi er jo et af de få steder, der ikke kun tilbyder sårbare grupper et sted at være, men tilbyder dem at være en del af et socialt fællesskab, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billederne...

Ifølge Hanne Pedersen har antallet af daglige brugere af varmestuen i Slagelse ligget »pænt over 60« den seneste tid. Foto: Fleur Sativa

Varmestuen har ikke kun flere daglige brugere under coronakrisen. De har det også sværere, lyder det.

I Kirkens Korshær Varmestue på Sdr. Stationsvej i Slagelse kommer der cirka 60 daglige brugere, men den seneste nedlukning har kun øget det antal, da nedlukningen har gjort det sværere at navigere rundt i samfundet.

Ifølge Hanne Pedersen har antallet af daglige brugere derfor ligget »pænt over 60« den seneste tid.

- Men på grund af corona har vi kun kunnet dække de mest basale behov. Og så selvfølgelig sørge for, at det - som det mindste - er lidt hyggeligt, når de kommer her, forklarer Hanne Pedersen og peger på, at det har krævet ekstra opfindsomhed.

Men selv om varmestuen har forsøgt, hvad de kunne, er tilbuddet lige nu ikke lige så godt, som det plejer, erkender afdelingslederen.

Trivslen er slidt - Vi kan se, at trivslen er meget slidt. Og derfor efterspørges der alting, som kan give noget ny inspiration. Eller hvor man »bare« kan få lov til at grine lidt sammen, fortæller Hanne Pedersen og peger på, at de små afbræk fra hverdagen, som en tur på café eller i biografen kan give, er vigtige.







afdelingsleder, Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse - Hanne Pedersen,afdelingsleder, Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse - Bare det at have noget i kalenderen, som man kan glæde sig til, giver meget. Men det er kun den ene del. Efterfølgende kan man i lang tid snakke om det, man har oplevet, og det giver en følelse af fællesskab, fortæller Hanne Pedersen.

Varmestuen i Slagelse har således førhen været på fisketur til Agersø og har en årlig tradition for at tage på sommerlejr i Vordingborg. Dette har dog været aflyst på grund af corona.

Noget, afdelingslederen med egne ord »er rigtig ked af«:

- Jeg plejer at sige, at man får et mentalt renselsesbad. For når vi er afsted, giver det simpelthen bare ny energi til det mentale. Og det er der faktisk særligt brug for lige nu, vurderer hun.

Kan finde en ny ro Hanne Pedersen fortæller, at hjemløse i virkeligheden får det samme ud af turene, »som alle andre ville gøre«: En pause fra hverdagen, hvor man giver slip på rutiner og glemmer dagligdagens trummerum. Men for de hjemløse betyder det altså særligt meget, siger hun: Artiklen fortsætter efter billedet...

Varmstuen har i løbet af coronakrisen forsøgt at forsøde tilværelsen så godt som muligt for de mange daglige brugere. I december blev der for eksempel delt pebernødder ud. De blev foræret af Vestsjællandscentret, da nedlukningen sendte centerbutikkernes ansatte hjem på tidlig juleferie. Normalt ville pebernødderne således være blevet foræret til de butiksansatte, men de kom i stedet hjemløse til gode. - Vi tager alle de muligheder, vi får, siger afdelingsleder Hanne Pedersen.Foto: Fleur Sativa

- Når vi for eksempel er på vores lejrtur finder de en ny ro, fordi de pludselig er i nye rammer, hvor de får serveret tre måltider om dagen. Og der er en seng, de kan sove i. De kan endda bade. Alt det, som vi andre anser som værende normalt, men som ikke er normalt, når man lever et kaotisk liv. Måske endda på gaden, forklarer Hanne Pedersen og peger på, at det i sidste ende kan være livsændrende.

- Nogle får denne her åbenbaring af, at »Det er jo sådan her, jeg gerne vil leve«. Mens andre måske mindes et liv, de har levet før i tiden, og begynder at genoverveje: »Vil jeg noget andet med mit liv, end det jeg gør nu?« Så det er meget værdifuldt. Det er der ingen tvivl om, fastslår hun.

Foruden penge til oplevelser kan organisationer som Kirkens Korshær og socialøkonomiske virksomheder søge om kompensation for de tab, de har haft under nedlukningen fra den 9. december og frem til den 28. februar. Her har for eksempel Kirkens Korshærs genbrugsbutikker holdt lukket.

Kompensationsordningen blev vedtaget af Folketinget tidligere på året, hvor en pulje på 50 millioner kroner blev oprettet til formålet.