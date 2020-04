Varmestue åbner som tilbud i en svær tid

- Med andre ord: Har man andre muligheder, så skal man ikke bruge varmestuen. Hvis man derimod har behov for rådgivning, vejledning og akut hjælp ud over behov for mad og forplejning, så er dette stedet, hvor det er muligt at få denne hjælp, og der er i øjeblikket ekstra medarbejdere på job i varmestuen, fordi de er venligt udlånt fra andre steder i Slagelse Kommune, hvor der er lukket ned. Det er altså en helt ny samarbejdsform, som har fundet vej i denne tid med corona, lyder det fra Hanne M. Pedersen, leder af det sociale arbejde i Slagelse.

- Vi er rigtigt glade for at kunne tilbyde denne mulighed. Der er ingen tvivl om, at megen information ikke når de allermest sårbare grupper, og dertil er denne gruppe særligt hårdt udsat, når man mentalt skal omstille sig flere gange over kort tid. Alligevel er det også i denne tid, at vi virkelig mærker stor omsorg for hinanden og en taknemmelighed for, at vi er her midt i al usikkerhed og rådvildhed, lyder det.