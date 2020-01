Se billedserie Her ved Hashøj Kraftvarmeforsyning skal et nyt værk med varmepumpe og flis som energikilde stå klar til efteråret. Foto: Arne Svendsen

Varmestrid ser ud til at lukke biogasværk

Slagelse - 15. januar 2020

- En ærgerlig situation for både landmænd og forbrugere. Men der er åbenbart mangel på tillid mellem værkerne, så en aftale er ikke mulig.

Det siger formand for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF) om den aktuelle situation i Dalmose, hvor forhandlinger mellem Hashøj Biogas og Hashøj Kraftvarmeforsyning, med kommunen som mægler, er brudt sammen.

Samtidig har udvalget på sit møde mandag besluttet at give Hashøj Kraftvarmeforsyning tilladelse til at bygge et varmeværk med varmepumpe og flis som energikilde. Et værk som Hashøj Biogas har gjort indsigelse mod i flere omgange.

- Det er den mest energirigtige løsning, konstaterer Jørgen Grüner på baggrund af diverse udarbejdede rapporter.

Direktør Mads Frederiksen fra firmaet HCS, der ejer Hashøj Biogas, er ikke uventet meget utilfreds med tingenes tilstand.

- Siden 1. januar har vi ikke kunnet komme af med biogas til kraftvarmeværket. Det betyder, at vi må brænde gassen af, hvilket jo bestemt ikke er særligt grønt og bæredygtigt. Vores eneste aftager af biogas er Hashøj Kraftvarmeforsyning, og når vi ikke kan komme af med vores gas der, er der ikke anden udvej end at lukke, siger Mads Frederiksen, der ikke forstår, at Hashøj Kraftvarmeforsyning ikke har villet være med til en aftale.

Det centrale i striden var, at Hashøj Biogas gerne ville have mulighed for at kunne levere biogas i en periode på et par år, indtil man fik lavet en stor opgradering af værket, så man kunne levere til naturgasnettet.

En periode man sigtede mod ville kunne falde nogenlunde sammen med den periode, som det vil vare at få opført kraftvarmeforsyningens værk til 36 millioner kroner.

Formand for Hashøj Kraftvarmeforsyning, Ole Worm, fortæller, at kraftvarmeforsyningen strakte sig langt på mæglingsmødet.

- Vi tilbød faktisk, at vi ville aftage biogas i både 2020 og 2021, selv om det ville koste forbrugerne penge. Men så kom Mads Frederiksen pludselig med 12 nye punkter, som han mente skulle skrives ind i aftalen, alle til fordel for biogasværket. Her måtte vi så sige stop. Vi har gang på gang strakt os i forhandlingerne, siger Ole Worm.

Formanden er meget glad for kommunens beslutning om at give tilladelse til byggeriet af det nye værk, som skal stå klar til oktober.

- Nu ved vi, hvad vi har at rette os efter. På grund af forsinkelsen og de mange penge vi har måttet bruge til rapporter, har vi måttet sætte prisen op her til februar, men der er udsigt til at prisen vil falde igen, siger Ole Worm.

Der er i øvrigt indkaldt til et orienteringsmøde for forbrugerne 28. januar i Dalmosehallen.