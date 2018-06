Se billedserie Johnny Deluxe var et stort hit til Damefrokosten. Foto: KIM BRANDT

Varmeste Sørby Marked nogensinde

Slagelse - 03. juni 2018 kl. 19:13 Af Kim Brandt

- Det er en træt, men yderst tilfreds SIF-formand, der om en time kan lukke markedet ned. Og så kan jeg få lidt koldt vand på min nakke, som nærmest er gloende, lyder det fra markedets tovholder, Rene Sørensen, da Sjællandske fanger ham søndag klokken 16.

Han - og gæsterne - kan se tilbage på det varmeste marked i mands minde.

- Jeg har været med i 16 år og kan ikke huske, at vi nogensinde har haft det SÅ varmt - tre dage i træk, siger han.

Det er endnu for tidligt at gøre besøgstallet endeligt op, men han har et forsigtigt bud:

- Jeg vil tro, vi rammer 55.000. Fredag blev god, lørdag var helt fantastisk, især om aftenen, og søndag tror jeg, at mange tog til stranden i stedet for til Sørby, siger han.

De 55.000, hvis tallet holder, er nu absolut godkendt og vil give en række lokale foreninger et pænt økonomisk bidrag, når alle regnskaber er på plads en gang i september.

Der var mange forskellige kunstnere på markedet, men det helt store trækplaster var Lars Lilholt, som stod på scenen lørdag aften (se avisens forsidebillede).

- Det var helt vildt. Jeg vil anslå, at der var omkring 6000 mennesker til koncerten, og det er det højeste antal gæster nogensinde til en koncert på Sørby Marked, siger Rene Sørensen.

På trods af varmen blev der alligevel solgt mere mad end forventet - og på trods af alle forholdsregler løb markedet - næsten - tør for vand.

- Selv om vi naturligvis havde bestilt ekstra meget vand i år, så kunne vi lørdag se, at det alligevel begyndte at knibe. Så søndag formiddag hentede vi to paller ekstra kildevand i Valby, som stod klar her kort efter. Så ingen har manglet vand på markedet, men det var tæt på, smiler han.

Ifølge formanden har det også været et ganske fredeligt marked - trods over 50.000 gæster i rekordvarme.

- Vi havde noget håndgemæng allerede fredag aften. Da vi kontaktede politiet, havde de i forvejen meget travlt med drabsforsøget i Slagelse på Byskov Allé, som skete næsten samtidig (se side to, red.). Men der skete ikke noget videre, og gemytterne faldt til ro igen. Lørdag var der en smule skubben hist og pist, men ikke mere, end der typisk sker i Slagelse på en almindelig lørdag aften, og det er egentlig utroligt, siger formanden.

Lørdag aften var politiet også til stede på markedet en stor del af tiden, og det har formentlig også lagt en dæmper på de mest udfarende ungersvende.

- Vi har haft en fire-fem ambulancer for at tage sig af gæster, som blev dehydrerede i varmen. Men ellers har de lokale samaritter klaret opgaven til UG, konstaterer Rene Sørensen.

Tilbage har han »kun« at lukke markedet søndag klokken 17, hvorefter det store oprydnings- og nedtagningsarbejde begynder.

- Vi arbejder et helt år for at få det hele til at køre i tre dage, men der er stadig masser af arbejde bagefter. Det er dog også noget, vi også går og hygger os med, slutter formanden, der formentlig vælger at trække stikket helt ud og fejre Fars Dag på tirsdag på langs.