Varm mad på fortovet

Slagelse - 23. marts 2020 kl. 10:31 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange af dem, der normalt kan gå indenfor i Kirkens Korshærs varmestuer i Slagelse og Korsør og hente en tryg snak og et billigt måltid mad, er de nuværende restriktioner i samfundet ekstra hårde. Der er dog stadig mad at hente eller indtage på »Restaurant Fodkoldt«, som leder af varmestuen i Slagelse, Hanne Pedersen, har døbt fortovet i Jernbanegade.

Selve varmestuen er lukket, så i denne uge, hvor vejret har artet sig, er der sat borde og stole op med behørig afstand på fortovet, hvor maden udleveres mellem klokken 12 og 13. Og hvor brugerne blandt andet bliver instrueret i at vaske hænder.

Hanne Pedersen fortæller, at det er lykkedes at holde kontakt til de omkring 50 borgere, der normalt kommer i varmestuen, også telefonisk. Og behovet er på en måde ekstra stort i øjeblikket, fordi andre, indendørs opholdssteder som centret og biblioteket er lukkede.

- Jeg kan mærke, at det betyder meget, at her lige er nogle at snakke med. De får ikke nødvendigvis information om situationen, hvis de ikke kommer her. De skal forklares, hvordan det er. Det er en sårbar gruppe på mange områder, siger hun.

Mange af brugerne er vant til, at varmestuens folk er bindeled til for eksempel det kommunale system, og at her altid er nogle at tale med. Nu oplever de så, at varmestuens medarbejdere må holde en vis distance for at undgå corona-smitte af såvel brugere som dem selv. Oven i problemer med eventuelt alkohol- eller stofmisbrug, psykisk sygdom, hjemløshed og manglende netværk.

- Vi skal både holde afstand og række hånden ud. De ved jo, at vi er dem, der altid rækker hånden ud. Det, der er med til at strukturere deres hverdag, er slået i stykker, siger varmestuens leder og tilføjer, at mange af de udsatte også nu for alvor mærker, at de ikke er en del af det digitale samfund og for eksempel ikke kan betale med kontanter nogen steder.

- For nogle kan det få meget vidtrækkende konsekvenser. Det er mennesker i nød, fastslår Hanne Pedersen.

Der er også nogle af dem, der kommer og henter mad, der tager med til andre, og der er lavet aftaler med udekørende medarbejdere, ligesom der er enkelte, hvor Kirkens Korshærs medarbejdere kører ud med mad.

I varmestuerne i Korsør-Skælskør er der lavet et samarbejde, så der er madudlevering/-salg ved indgangen i varmestuen i Korsør mandag og torsdag kl. 12-13. Det er både for brugere i Korsør og Skælskør. Skælskør er lukket helt ned.