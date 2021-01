Artiklen: Vanvittigt: Forsøgte at komme over Storebælt i det forkerte spor

Vanvittigt: Forsøgte at komme over Storebælt i det forkerte spor

En 56-årig mand fra Tjele forsøgte natten til tirsdag at komme over Storebæltsbroen.

Af forskellige årsager lykkedes det ham at komme gennem over i det østgående spor efter betalingsanlægget, og her blev han standset af to lastbiler, inden der skete et færdselsuheld.

Herefter blev politiet tilkaldt, og den 56-årige blev anholdt klokken 3.13.

En alkometertest viste, at den 56-årige havde en promille, der var højere end det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og for at køre mod færdselsretningen.