Optrinnet fandt sted den 8. marts klokken 20.15.

Vanvittig kørsel: Kørte varebil op på cykelstien i jagt på offer

Slagelse - 20. november 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

En trios jagt på et offer igennem Dalmose by tilbage i marts er endt ud i en betinget fængselsstraf, to bøder og en frifindelse.

Således blev en 35-årig kvinde for nylig straffet for at køre på cykelstien - i en varebil vel at mærke - mens to mænd, hun var i ledtog med, tog Hovedgaden, hvor de jagtede en knallertfører, som åbenbart havde gjort sig fortjent til en røvfuld.

I hvert fald kørte de efter ham - til tider mod trafikken - og fik til sidst torpederet manden, som de skal have hevet i håret hen over asfalten, hvorefter den 36-årige tildelte forurettede slag og spark.

Voldsmanden blev idømt 40 dages betinget fængsel og skal samtidig udføre 60 timers samfundstjeneste i løbet af de næste seks måneder.

Kvinden fik en bøde på 2000 kroner for en færdselsforseelse, og en 45-årig mand, der sad anklaget for at have holdt offeret fast, mens vedkommende blev slået og sparket, kunne gå fra Retten i Næstved som en fri mand. Han blev pure frifundet for sin rolle.