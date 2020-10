Send til din ven. X Artiklen: Vanvidskørsel under lup: Politi knalder stribevis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvidskørsel under lup: Politi knalder stribevis

Slagelse - 28. oktober 2020 kl. 14:54 Kontakt redaktionen

Tirsdag var endnu en dag med mange politikontroller i Korsør, hvor der er skruet op med politibesøg efter større fokus på og eksempler på vanvidskørsel. På Revvej standsede politiet klokken 15.55 en 16-årig mand fra lokalområdet, der kom kørende på et knallertlignende køretøj. Han havde ikke noget kørekort. Knallerten var ikke forsikret, og den havde desuden flere fejl og mangler. Den vil nu blive undersøgt af en bilinspektør.

På Motalavej standsede politiet en 42-årig mand, der også var fra Korsør. Han kom også kørende på en knallert, der var ændret, så den kunne køre hurtigere, end det er tilladt. På politiets rullefelt blev den målt til at kunne køre med en hastighed på 55,7 kilometer i timen. Den 42-årige blev derfor sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og da knallerten heller ikke var forsikret, blev han også sigtet for at køre uden forsikring.

Herudover blev en billist sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon.

Politiet kontrollerede desuden billisternes hastighed tirsdag. Både med brug af laser og med den automatiske trafikkontrol. På Tårnborgvej kontrollerede politiet mellem klokken 9.03 og 10.33 i alt 376 biler. Heraf kørte 11 hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen. Den højeste hastighed blev målt til 73 kilometer i timen. To billister fik et klip i kørekortet.

Alle syv fik klip Tirsdag aften mellem klokken 17.35 og 18.00 stod politiet igen klar på Tårnborgvej, men her forløb trafikken pænt, og der var ingen overtrædelser. Klokken 18.15 til 19.10 stod politiet på Skovvej. Her blev syv billister målt til at køre væsentlig hurtigere end de tilladte 60 kilometer i timen, så alle syv fik foruden bøden et klip i kørekortet. Højeste hastighed blev mål til 92 km/t.

Fra klokken 16.50 til 17.35 stod politiet på Ørnumvej. Her blev en billist målt til at køre med 70 kilometer i timen, hvor grænsen er 50 km/t., hvilket gav et klip i kørekortet.