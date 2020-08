Borgere i Korsør er plaget af vanvidsbilister, der for eksempel kører den forkerte vej i rundkørsler. Nu kræves der handling, før det koster liv - men løsningen på problemet er ikke lige til, lyder det fra politisk side. Privatoptagelse.

Send til din ven. X Artiklen: Vanvidsbilister hærger - men er vanskelige at få væk fra vejene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvidsbilister hærger - men er vanskelige at få væk fra vejene

Ulovlig og farlig kørsel i Korsør bliver mandag drøftet politisk. Men helt løst bliver problemet ikke via politik, lyder det. »Nogle er bare uden for pædagogisk rækkevidde«, siger et medlem af trafiksikkerhedsudvalget.

Slagelse - 28. august 2020 kl. 06:46 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fartgrænser skal overholdes, og hasarderede overhalinger skal stoppes. Det er det klare ønske for over 750 borgere i Korsør, som har meldt sig ind i Facebook-gruppen »Borgergruppe, som ønsker vanvidskørslen i Korsør stoppet«.

Den seneste tid har vanvidsbilister nemlig hærget gaderne med farlig og ulovlig kørsel. For eksempel ved at køre den forkerte vej i byens rundkørsler.

Nu bliver emnet derfor også bragt op politisk, når Slagelse Kommunes trafiksikkerhedsudvalg mandag vil se på udfordringerne og komme med et bud på en løsning.

Men der bliver højst tale om en mindskelse af problemet, vurderer Flemming Erichsen (S), der er medlem af udvalget og næstformand i kommunens erhvervs- og teknikudvalg.

»En dag koster det liv« - Nu tager vi en indledende snak, og så må vi se, hvilke politiske håndtag vi kan trække i. Og hvad der er råd til at trække i, siger han til Sjællandske og peger på flere buslommer og chikaner som mulige bud på løsninger, der kan bremse farlige overhalinger og for høj fart.

- Men der vil nok være nogle, som vi ikke kan forhindre i at køre vanvittigt. For eksempel dem, der vælger at køre den forkerte vej i en rundkørsel, konstaterer Flemming Erichsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Flemming Erichsen (S) bunder problemet med vanvidsbilister i dårlig opførsel med rod i manglende opdragelse hjemmefra. Og her kan hverken buslommer eller chikaner hjælpe. PR-foto.



I Facebook-gruppen, der sætter fokus på problemet, deler borgere i Korsør deres erfaringer og dokumenterer de farlige forhold på vejene gennem privatoptagede videoklip og billeder.

- Pas på derude. Vi nåede lige at komme ind til siden i krydset på Tårnborgvej, inden der kom en bil med 100-110 (km/t, red.) igennem krydset med politiet i hælene, skriver en af gruppens medlemmer blandt andet.

- En dag koster det liv, konstaterer en anden.

Løsning er ikke lige til Formålet med at sikre dokumentation og sætte fokus på vanvidsbilisternes hærgen er med gruppens egne ord at »lægge et pres for at få gjort noget ved problemet.«

- Det er for tidligt at sige, om det har hjulpet, men politiet er klar over problemet, og tænker, der bliver taget hånd om det nu, fortæller Mira Nielsen, der er én af gruppens medlemmer.

Hun har selv på tætteste hold oplevet problemet og er oveni flere ubehagelige og farlige oplevelser på vejene blevet chikaneret af vanvidsbilisterne. Blandt andet ved at blive råbt af eller ved at få fuck-fingeren ud gennem et nedrullet vindue.

"(...) der skulle være handlet lang tid før. Og her mener jeg i opdragelsen af dem, der kører så vanvittigt."

- Flemming Erichsen (S), medlem af Slagelse Kommunes trafiksikkerhedsudvalg "(...) der skulle være handlet lang tid før. Og her mener jeg i opdragelsen af dem, der kører så vanvittigt."- Flemming Erichsen (S), medlem af Slagelse Kommunes trafiksikkerhedsudvalg Men selv om håbet om en løsning eksisterer blandt borgerne, er det ikke lige til, mener altså Flemming Erichsen fra kommunens trafiksikkerhedsudvalg.

- Så skal politiet til at køre ud og konfiskere biler i tide og utide. Det holder jo heller ikke, vurderer han og peger på, at udfordringen muligvis er større end som så:

- Så jeg aner simpelthen ikke, hvad en løsning kan være. For der skulle være handlet lang tid før. Og her mener jeg i opdragelsen af dem, der kører så vanvittigt. Desværre er nogle bare uden for pædagogisk rækkevidde, konstaterer Flemming Erichsen.