Vanvidsbilist sendes yderligere ét år og tre måneder i fængsel.

Send til din ven. X Artiklen: Vanvidsbilist smidt i fængsel: Tiltalt for 44 overtrædelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvidsbilist smidt i fængsel: Tiltalt for 44 overtrædelser

Slagelse - 03. juni 2020 kl. 18:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig mand, der har et hav af lovovertrædelser på samvittigheden, blev onsdag sendt yderligere et år og tre måneder i fængsel. Han udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.

Læs også: Politiet på jagt efter vanvidsbilister i Korsør

I forvejen sidder den dømte i Storstrøm Fængsel, hvilket han også burde have gjort, da han efter en veritabel, hasarderet biljagt igennem Korsør blev standset og anholdt ved Korsør Bibliotek den 8. oktober 2019. Han var dengang udeblevet fra afsoning.

Manden slipper som følge af sin dom for en bøde for de ikke under 13 trafikforseelser og overtrædelser af færdselsloven, som han lykkedes med i løbet af en halv times tid, hvoraf de 13 minutter handlede om en decideret jagt med patruljevogne i hælene.

- Når du idømmes over ét års fængsel, bliver en bøde, som man normalt kan slippe med for at bryde færdselsloven, konverteret til en fængselsstraf, lyder det fra senioranklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden blev frifundet for tre af i alt 44 forhold, hvis paragraffer skal hentes i såvel færdsels- som straffeloven.

Frifundet for tyveri Egentlig havde senioranklageren nedlagt påstand om en længere straf, end det blev tilfældet.

I forhold 6, hvor han blev kendt skyldig i rå, brutal vold mod en forurettet i en Skælskør-lejlighed sidste år, blev det dog ikke bevist, at han brugte en skruetrækker til at stikke i sit offers venstre øje, hvilket skal have gjort den forurettede blind.

At tæve ham blev han dømt for.

Han blev også frifundet for at være udeblevet fra afsoning den 24. januar 2019 klokken 12.30.

Informationen om, at det nu var på tide at komme en tur bag tremmer samme sted, som han sidder nu, grundet en tidligere dom, var sendt ud som almindelig brevpost. Dog er det kutyme, at sådan et brev sendes til modtageren »anbefalet« eller via e-boks. Han havde ikke set brevet, lød forklaringen, som retten godtog.

Retten fandt det heller ikke bevist, at den dømte er brudt ind i en bolig i Teglværksparken, samt at han i september 2019 skal være rendt ind ad en hoveddør i en bolig i Møllegårdsparken i Korsør, hvorfra han stjal en pung og spænede videre ud gennem en havedør.