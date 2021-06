Vanvidsbilist dømt for at køre imod færdselsretningen. Foto: Sund & Bælt

Vanvidsbilist idømt ni måneders fængsel

Slagelse - 08. juni 2021 kl. 14:19 Kontakt redaktionen

En mand på 26 år blev ved Retten i Næstved tirsdag dømt for vanvidsbilisme.

Manden, der havde kørt sin kæreste til en adresse på Fyn og under den efterfølgende kørsel var så påvirket af stoffer, at han angiveligt først kom til sig selv, da han vågnede i Storstrøm Fængsel, kørte imod færdselsretningen på Vestmotorvejen. I samme moment, tidligt den 10. april, havde han presset snuden af bilen mod en bom ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, hvorefter han kørte østpå i den forkerte vejbane.

Undervejs blæste han på politiet, der forsøgte at få ham standset, og han nåede således at køre over 10 kilometer med ordensmagten tæt på bagkofangeren, mens bilister på strækningen måtte undvige for at undgå frontale sammenstød.

Han nåede en fart på 160 km/t.

Under jagten når chaufføren at ramme autoværnet, og da politiet får bilen standset mellem afkørsel 40b og 40a på Vestmotorvejen - ved brug af sømmåtter - finder de både kokain og en køkkenkniv med en klinge på over 12 centimeter i bilen.

Den dømte, der havde sin kammerat med på passagersædet, blev idømt ni måneders betinget fængsel og blev præsenteret for en bøde på 8.000 kroner. Han blev samtidig frakendt førerbeviset i tre år og seks måneder.

Han blev imidlertid ikke dømt for brugstyveri af bilen. Under retsmødet tirsdag kom det frem, at ejeren af bilen var bekendt med, at han kørte bilen, fordi planen var, at den dømte skulle købe på afbetaling.

Nu bliver den om muligt konfiskeret, ligesom straffen er skærpet med 50 procent som følge af ny lov om vanvidsbilisme, der trådte i kraft for nylig.