Vandsportscenteret er endnu ikke leveret

Hvis der er penge tilbage, så vil de blandt andet blive brugt til at hindre sandet i at fyge væk fra volley-banerne, så stien ved siden af er svær at bruge grundet dybt sand.

- Hvis naturen ikke selv sørger for et plant græstæppe, regner jeg med, at vi hjælper den på vej, siger Rudi Saltofte Olsen. Han håber også , at det med tiden bliver muligt at jævne jorden ud på området uden for den første del af vandsportscenteret. Det vil være noget nemmere, når/hvis de store stakke af azobetræ bliver solgt, som tidligere omtalt i Sjællandske. Projektlederen har nemlig noteret sig flere borgere, der ønsker, at området ser mere attraktivt ud.