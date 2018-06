Molerne ved færgelejerne i Vandsportscenteret spærres af hurtigst muligt på grund af sammenstyrtningsfare. Det er planen at rive dem ned. Vandsportscenterets vartegn - det gule udspringstårn - fjernes fra sin nuværende placering. Det vides ikke, om det kommer op igen. Det vil koste en million at sætte det i stand efter en omfattende brand. De badende, der ses på billedet, vil efter afspærringerne næppe kunne bruge den opsatte rampe fra vandet op til toppen af molen. Dronefoto Morten Mikkelsen 24Produktion

Vandsportscenter spærres af, moler rives ned og udspringstårn fjernes

Slagelse - 04. juni 2018

Der bliver ikke meget verdensklasse tilbage i vand- sportscenteret i Halsskov Havn, hvor både moler og den nuværende placering for det gule udspringstårn står til at forsvinde.

Politikerne i erhvervs- og teknikudvalget har mandag besluttet, at molerne så hurtigt som muligt skal spærres af med skilte og hegn, så besøgende ikke kan komme ud på dem. Årsagen er fare for sammenstyrtninger og jordfaldshuller på grund af gennemtærede spunsvægge i den gamle færgehavn fra 1957. Senest påvist i en grundig dykkerapport, som Sjællandsek afslørede det i lørdagsavisen.

- Præcis hvor afspærringerne skal være, vil vi lade specialisterne om at finde ud af, men sikkerheden må gå forud for alt andet, og afspærringerne skal op hurtigst muligt siger Villum Christensen (LA) til Sjællandske. Han er formand for erhvervs- og teknikudvalget.

Han tiføjer, at det er planen at nedrive de høje betonmoler, der danner de nuværende færgelejer, og hvor det tre container høje gule udspringstårn står yderst på spidsen af moler- ne. Vandsportscenterets vartegn forsvinder dermed også. Om det genopstår med en mindre udspringshøjde vides ikke. Først skal det repareres efter en omfattende brand på grund af en efterladt engangsgrill. Et arbejde der anslået koster en million kroner.

Med afspærringerne bliver det ligeledes ikke muligt at bruge den rampe, som de badende kan gå op ad i øjeblikket efter udspring fra moler- ne. Heller ikke klatrevæggen på molen kan benyttes, hvis afspærringerne bliver respekteret.

- Det er klart, at nogen har svigtet, når man ikke på et tidspunkt har forholdt sig til, at placeringen af et vandsportscenter skulle ske på og omkring en faldefærdig havnekonstruktion. Præcis hvem kan jeg dog ikke sige, men nogen bør have lært noget, siger Villum Christensen.

De planlagte Aqtive Days omkring sankthans bliver ifølge Sjællandskes oplysninger gennemført - men altså uden udspring.

Villum Christensen tilføjer, at den videre udvikling af området kommer til at handle om oprydning og projekter, der er realistiske og synlige. Eksempelvis bliver der etableret et lavvandet område ud for beachvolleybanerne målrettet især børnefamilier. Hertil ønsker politikerne, at der sættes turbo på byggeri af boliger i omnrådet, hvilket vil give nogle indtægter til kommunekassen. Et byggeri der er lokalplan til, men hvor en fredsskovpligt kan stiller sig hindrende i vejen.

Ud af de oprindelig 30 mio. kr. til udvikling af Korsør er der 16 mio. kr. tilbage.

Det var Korsørs tidligere borgmester og havnechef Flemming Erichsen (S), der først slog alarm i forhold til den nedslidte og dermed farlige færgehavn. Heller ikke han kan svare på, hvorfor man gik i gang med at bygge vandsportscenteret på de gennemtærede og farlige færgemoler.