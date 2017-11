Se billedserie Multibassinet i vandsportscenteret i Nyborg skal stå klar i 2019. Det er tegnet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma.

Vandsportscenter i færgehavn får stor konkurrent

Slagelse - 18. november 2017 kl. 07:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyborg er med et stort udendørs vandsportscenter klar til brug i 2019 med opvarmet havvand til 46,6 millioner godt og grundigt ved at overhale vandsportscenteret i Halsskov Havn. Spørgsmålet bliver i hvor høj grad konkurrenten på den anden side af Storebælt vil gøre det vanskeligere at tiltrække investorer til centeret i Halsskov.

Alle 46,6 mio. kr. til vandsportscenteret i Nyborg er nemlig fundet.

Nyborg Kommune har bevilget 26,7 mio. kr., mens der er 9,2 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden.

Per Jespersen (S), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Nyborg Kommune håber, at resten af finansieringen kan skaffes fra andre fonde, men ellers finder kommunen selv pengene.

- Vi har i byrådet givet hinanden håndslag på, at vi finder finansieringen fra vores anlægsreserver, så økonomien er under alle omstændigheder sikret, siger Per Jespersen.

Det nye vandsportsanlæg kan beskrives som en idrætshal på og ved vandet. Her bliver det muligt at dyrke en lang række forskellige vandsportsgrene - tilmed i havvand, der er fem til otte grader varmere end det omkringliggende havvand.

Vandet i det 1250 kvadratmeter store multibassin er havvand fra Nyborg Fjord, der efter at være brugt som kølevand i et lukket system på Fortum Waste Solutions (tidligere Kommunekemi), sendes videre under fjorden i en to kilometer lang rørledning og fylder det lukkede multibassin. Foruden det opvarmede havvand forsynes bassinet med trykluft, så der kan skabes bølger. Multibassinet deles i et familiebassin med lav dybde og i et større og dybere aktivitetsbassin.

Ved familiebassinet indrettes bl.a. legefaciliteter, soppebassin og træningsredskaber. Aktivitetsbassinet kan bruges til mange forskellige aktiviteter som fx svømmebaner, kajakpolobane, »vandklatring«, dykkerbane og dykkeraktiviteter på bunden.

Ifølge Nyborg Kommune er projektet det første i Danmark, der samler en bred gruppe af aktive i vandsporten i samme udendørs anlæg, og det vil markere Nyborg som et af de bedste steder i landet at dyrke udendørs vandsport.