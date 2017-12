Se billedserie Rasmus Siefert har i den ene hånd en lille pose, hvor der har været hård narko og en smadret flaske i den anden. De unges drukefterladenskaber med tømte dåser og flasker fylder næsten en halv klar stor affaldssæk. Foto: Helge Wedel

Vandsportscenter bruges som narkohule og druksted

Slagelse - 04. december 2017 kl. 06:14 Af Helge Wedel

Trods kulde og mørke bruges vandsportscenteret i Halsskov Havn fortsat af unge som druksted og narkohule. Beviserne kan næsten ses hver dag, ifølge en medarbejder fra entreprenørservice, der vedligeholder og rengør toiletter og omklædningsrum. De er fortsat åbne og oplyste aften og nat.

- Du kan bare gå over i toiletbygningen, så kan du både lugte og se, hvad de unge har brugt stedet til, siger medarbejderen fra entreprenørservice, der håber, at det snart besluttes at lukke af for vinteren.

Og ganske rigtigt. Det flyder med efterladenskaber fra øjensynlig blandt andet hash-rygning, ligesom der er brændemærker i en vask, da Sjællandske tilfældigt er forbi en formiddag. Det er 62-årige Rasmus Siefert, der leder Sjællandske på sporet af vandsportscenteret som hjemsted for unges druk og narko-indtag.

Han har netop samlet tomme øldåser og flasker med færdigblandet spiritus i så store mængder, at de næsten fylder en halv stor affaldssæk i klar plastik.

- Jeg synes, at det er noget svineri at efterlade, men der er jo pant på flasker og dåserne, så lidt får jeg jo ud af oprydningen, siger Rasmus Siefert.

Han noterer, at det er ganske ofte, at der efterladenskaber efter de unges druk. Og som denne formiddag også med flere af flaskerne smadret på parkeringspladsen.

- Den her lille pose har der været hård narko i, siger Rasmus Siefert, som samler den lille pose med »lynlås« op fra jorden.

Kommunens projektleder for vandsportscenteret bekræfter, at de unge drikker og tager narko i vandsportscenteret.

- Kommunen er bekendt med, at der indtages narko og alkohol. SSP-konsulenterne er også gjort opmærksom på problematikken og prøver at tage hånd om problemet, siger Rudi Saltofte Olesen til Sjællandske.

- Var det ikke en idé at vinterlukke toiletter og omklædningsrum?

- Det skal besluttes i et politisk udvalg. Jeg regner med, at det sker i starten af 2018, når de nye medlemmer af udvalgene er på plads, siger Rudi Saltofte Olesen.

SSP-koordinator i Slagelse Kommune Claus Martin hilser en lukning velkommen.

- Det lyder som en god idé med en lukning. Jeg vil hurtigt tage kontakt til Rudi Saltofte Olesen også for at få et overblik over de unges uhensigtsmæssige brug af vandsportscenteret, siger Claus Martin. Han lyder en smule overrasket over, at problemet med narko og druk er fortsat trods vinter og kulde, for det var også til stede i sommers, hvor rigtig mange unge hang ud i vandsportscenteret.

- Det er helt naturligt, at vandsportscenterets urbane og rå miljø tiltrækker de unge mennesker, men de skal selvfølgelig holde sig fra det djævelskab, som hård narko er. Jeg vil sørge for, at vi fremadrettet søger at opnå kontakt til de unge i vandsportscenteret, siger Claus Martin, der kalder det et landsfænomen, at unge mødes steder, hvor de kan være alene og uden voksnes indblanding.

Et lignende problem med unge, narko og alkohol var opstået ved Stillinge Strand, men blev ifølge Claus Martin til dels løst ved lukning af toiletbygningen. Udfordringen er, at de unge hele tiden flytter sig.