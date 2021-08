Send til din ven. X Artiklen: Vandrefestivalen er i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vandrefestivalen er i gang

Vandrefestival 2021 er i gang, og der er et stort udbud af forskellige ture, man kan hæfte sig på, uanset om man er til træningsture eller mordhistorier.

Slagelse - 17. august 2021 kl. 17:24 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Snør skoene. Den årlige Vandrefestival er i gang, og der er planlagt gåture på hele Sjælland.

Vandrefestivalen foregår fra fredag den 13. august til den 5. september. Vandrefestivalen foregår over hele Sjælland, og i Slagelse Kommune er der flere lokale vandreture planlagt. Festivalen er en mulighed for at komme mere i naturen i sit lokale områder.

Naturture nær Slagelse by Hans Valentin Stoltz fra Friluftsrådet Sydvestsjælland har været med til at arrangere flere vandreture rundt i Slagelse by sammen med aktivitetscentret Midgård. Turene er en mulighed for at opleve naturområder og kultur i et roligt tempo. Turene er korte, så de fleste kan være med. Under turene tre tirsdage i træk fortæller og guider Hans Valentin Stoltz.

Tirsdag den 17. august er der en gåtur omkring Slagelse Lystskov. På turen bliver der fortalt om ejere af skoven gennem tiden, skovdiger og hvad Ingers tehus var. Turen starter ved Arnehavehus, Skovveje 85. Turen er 4,6 kilometer.

Tirsdag den 24. august er der vandretur fra Blå Kløversti til Antvorskov. Turen går forbi bynær natur, sygehus og de tidligere teglværker, hvor der er gamle, store lergrave. Ruten går tilbage gennem Slagelse Lystanlæg og forbi Vor Frue Kirke, hvor der senere blev bygget Østre Skole. Turen er 5 kilometer og starter ved aktivitetscentret Midgård.

Tirsdag den 31. august går vandreturen til Skovsø Naturpark. Det er et bynært område med varieret natur med markerede stier og natur langs Skovsø Å. Turen går også forbi golfbanen og til sidst gennem skoleskoven og den gamle landevejsbro, der blev bygget i 1881 af Christian IV. Turen er 4,5 kilometer og starter ved P-pladsen ved Sorøvej lige efter nr. 73.

Udover de tre guidede ture beskrevet her, er der også mange andre ruter at gå med på, eksempelvis kan man den 19. august tage med på en træningstur ved Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør, og den 23. august kan man være med til at gå Omø rundt og høre om øens natur og kultur.

Dagen efter kan man tage med på en krimitur, hvor man går fra Tårnborgs Forsamlingshus i Korsør i sognefogedens slæbespor, hvor man hører om ulykkelig kærlighed og et mord, der blev begået i 1824.

Er man mere til det udramatiske, kan man også tage med på gåtur til Sevedø på Stigsnæs og drikke kaffe ved et fiskerleje.

De forskellige ruter kan findes på Vandrefestivalens hjemmeside.