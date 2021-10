Vemmelev-Forlev vandværk kom fredag i medierne som det eneste i Slagelse Kommune med indhold af PFAS over den nye grænseværdi på to nanogram per liter drikkevand. Fakta var imidlertid ikke alarmerende. Privatfoto.

Vandpanik i Vemmelev-Forlev

- Jeg aner ikke, hvad det er for en prøve, for vi har ingen besked fået nogen steder fra, siger formand for Vemmelev-Forlev Vandværk Viggo Andersen. Sjællandske kontakter ham for at spørge til, at vandværket har fået en rød prik på et kort over Danmark med vandboringer, hvor der er fundet PFAS-stoffer inklusiv PFOS på mere end de to nanogram per liter, der er den helt nye grænseværdi.

Slagelse - 08. oktober 2021 kl. 19:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Eneste i kommunen Vemmelev-Forlev Vandværk på adressen Vandværksvej 13 i Vemmelev er det eneste sted med en rød prik i Slagelse Kommune, mens der er 37 andre røde prikker fordelt ud over resten af Danmark, hvor der i prøver fra landets mere end 5000 boringer i perioden fra 17. april 2015 og frem til 30. september 2021 er fundet over to nanogram PFAS per liter vand.

Unødig bekymring - Jeg synes, at kortet og omtalen af det giver forbrugerne unødig bekymring. For i Vemmelev er der tale om en prøve fra 2020, der dengang var langt under den daværende grænseværdi. Den er fra en af vandværkets tre boringer, hvorfra vandet blandes sammen, så vandet ud til forbrugerne har ikke været og er ikke i nærheden af den nye grænseværdi på to nanogram, siger Jan Jørgensen til Sjællandske. Han er miljøchef i kommunen.

Han tilføjer, at den pågældende boring allerede for nogen tid siden er besluttet erstattet af en anden, fordi den har vist sig utæt.

Nye prøver fredag Vandværkets formand Viggo Andersen fortæller, at han fredag fik taget nye prøver i alle tre boringer samt af det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne for en sikkerheds skyld.

- Vi skal i forvejen offentliggøre alle løbende prøver af vores vand, og der har aldrig været nogen med indhold af stoffer over de fastsatte grænser. Resultatet af de nye prøver taget fredag kan ses på vores hjemmeside omkring den 25. oktober, siger Viggo Andersen.

Han tilføjer, at vandværker og kommuner altid får direkte besked fra analysevirksomhederne, hvis der er prøver af vand med indhold over de tilladte grænseværdier.

Men fredag var det altså organisationen Danske Vandværker, der havde fundet og udsat vandprøver fra landets 5000 vandboringer helt tilbage fra 2015 og frem til i dag for den nye PFAS-grænseværdi på to nanogram per liter mod den tidligere på seks nanogram.

En sammenhæng som øjensynligt ikke alle steder blev formidlet lige forståeligt og tydeligt.

Radius på kilometer Vemmelev-Forlev Vandværk har tilladelse til at indvinde op til 200.000 m3 vand. Årligt pumpes cirka 165.000 m3 vand op fra tre boringer, der findes inden for en radius af en kilometer vandværket. Fra boringerne transporteres vandet i rørledninger under jorden. Vandværket forsyner forbrugere i Gl. Forlev, Forlev, Vemmelev, Hemmeshøj, Stude og Ormeslev.