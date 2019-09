Se billedserie Vandløbsmedarbejder Henrik Poulsen viser den genstridige pindsvinerod, der trækkes op med rode af pincetten.

Vandløb skal renses med kæmpepincet

Slagelse - 17. september 2019 kl. 13:19 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vedligeholdelse af vandløb er noget af en balancegang, der nogle gange kan tippe over og blive for hårdhændet.

Det beskrev Sjællandske i mandagsavisen, hvor vi fortalte om en vedligeholdelse af Seerdrup Å, der bestemt ikke var gået »efter bogen«.

Her var der sket det, at en maskine havde gravet for meget væk.

Men det kan man muligvis undgå i fremtiden, hvis et forsøgsprojekt viser sig at være den løsning, som kan imødekomme både lystfiskernes ønske om et godt fiskevandløb og landmændenes ønske om et vandløb, der kan sørge for den tilstrækkelige afvanding af markerne.

Sjællandske var forleden med, da forsøgsprojektet blev sat i gang i Tude Å i Slagelse Kommunes allernordligste punkt på Nordskovvej.

Her var en stor maskine i sving, men den gik nænsomt til værks. I stedet for at grave ned for at fjerne uønsket bevoksning, hev maskinen fat i bevoksningen med en kæmpestor »pincet«, og trak planterne op med rode.

Planten der blev hevet fat i hedder pindsvineknop, og den har bredt sig nærmest aggressivt i vandløbene. Ikke mindst under sidste års varme sommer, hvor vandstanden i vandløbene var meget lav.

- Problemet er, at det kan være svært at få bugt med pindsvineknop, når der er lav vandstand, fordi man nemt kommer til at beskadige bunden med maskinen. Men for å-mændene kan det være for hårdt at skulle fjerne den med motor-le, fortæller Henrik Poulsen.

Derfor har man ledt efter en anden løsning, og det foreløbige bud er den store pincet, som kommunens entreprenørservice har set i sving i Næstved Kommune. Også Aarhus Kommune er i gang med et forsøgsprojekt.

- Med maskinen kan vi få rykket pindsvineknop op med rode uden samtidig at tage en masse materiale med op fra bunden, siger Henrik Poulsen.

Før oprensningen af en 300 meter lang strækning havde Henrik Poulsen målt den op, og efter oprensningen skal den så måles igen. Så man kan finde frem til, om målene passer med regulativet.

Interessant er det også at finde ud af, om den nye form for oprensning får sand og grus (sedimenter) til at vandre i vandløbet. For at holde øje med det ankom vejingeniør Rune Nordenlund med en drone, der blev sendt til vejrs for at lave optagelser.

Den foreløbige melding var, at oprensningen ikke førte til nogen større sediment-vandring.