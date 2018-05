Se billedserie Fra venstre Jonas Frei fra Svøm Korsør, borgmester John Dyrby Paulsen (S), Lasse Rusotti og Søren Willeberg - begge aktive sportsinteresserede Korsør-borgere - ved torsdagens præsentation af »Korsør Aqtive Days« i det vejr, som også er bestilt til dagene! Foto: Helge Wedel

Vandlegeplads for alle til sankthans

Slagelse - 25. maj 2018
Af Helge Wedel

Det startede med en idé hos Volleyklubben Vestsjælland om en stor beachvolley-turnering i vandsportscenteret i Halsskov Færgehavn og endte i »Korsør Aqtive Days« bakket op af blandt andet lokalråd, Korsør Erhvervsforening, Korsør Turistråd, Korsør Bykontor, en lang stribe sportsforeninger og Slagelse Kommune.

Torsdag eftermiddag blev det store alsidige program for dagene den 22. (10.00-20.00) og den 23. juni (10.00-17.00) præsenteret i vandsportscenteret i det aktuelle skønne sommervejr, som efter sigende også er bestilt til sankthans.

Fredagen er der skoleturnering i beachvolley med deltagelse af op imod 300 børn. Der lægges også op til en politiker-turnering og en arbejdspladsturnering. Også søndagen ventes taget i brug til volley-turnering og Wakeboard.

Dagene skal forvandle den tidligere færgehavn til en vandlegeplads for alle, som skal vise det store potentiale området har som et egentligt vandsportscenter.

Største attraktion bliver givet muligheden for gratis at prøve Wakeboard. Der stilles en mast op ved udspringstårnet og en på land, hvorefter en vire trækker løberen på et bræt monteret med sko hen over vandet med 30-40 km/t. Alle der tør, loves en tur, oplyser Dansk Vandski og wakeboard forbund.

Om lørdagen bydes på prøveture i Stand Up Padling (SUP) (Dansk Surf og rafting forbund), Kystlivredning - i lære som livredder med TrygFondens kystlivredningsskole, Havkajak - (Korsør Roklub), Åbent vand Svømning (SVØM Korsør), Dykning (Slagelse Sportsdykker klub) Udspring (Frem Odense), Panna-fodbold (FC Storebælt). Endelig er der mod betaling mulighed for sejlur med skonnerten »BIEN«, hvor indtægterne går til at bevare det historiske træskib.

Spænding står der om, hvorvidt det brandhærgede udspringstårn når at blive klar til brug. Hvis nødvendigt bliver der givet etableret en midlertidig løsning, så der kan springes. Spændende bliver også dykkerrapporten i næste uge, der skal fastslå, om havnens spunsvægge er så tærrede, at der er farre for sammenstyrtninger, når mange mennesker møder op.