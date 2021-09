Vandkunst kom på plads med hiv, sving og vinkelsliber

Se billedserie Formand for Slagelse Forskønnelsesselskab Vibeke Hvidtfeldt inden det gik løs med at forsøge at få kunstværket på plads.

I foråret måtte man opgive at placere nyt kunstværk i Smedegadesøen på grund af for lidt vand. Onsdag var tiden kommet til at få værket på plads, men det gik ikke helt glat.

Slagelse - 30. september 2021 kl. 11:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Siden foråret har en lang stolpe af jern stået ude midt i Smedegadesøen. Støbt ned i et fundament af beton, som man måtte tømme søen for at lave.

Stolpe og fundament blev lavet for at bære et nyt kunstværk lavet af kunstneren Jørgen Pedersen, som Slagelse Forskønnelsesselskab vil skænke til byen. Et værk som er en vandkunst forsynet med en pumpe, der skal sprøjte vand ud i sommerperioden, ligesom der er lys i værket.

Men ak, da værket skulle op stødte man ind i det problem, at der ikke var nok vand i søen til at værket kunne fungere efter hensigten.

Nej til mere vand Formand for Slagelse Forskønnelsesselskab Vibeke Hvidtfeldt fortæller, at man på forskellige måde har forsøgt at få mere vand i Smedegadesøen.

- Fra kommunens side ønskede man dog ikke, at der blev brugt rent drikkevand til at fylde i søen. Vi fik også nej til et forslag om at tage vand fra anlægssøen. Det skyldtes, at vandet her ikke er så rent som det i Smedegadesøen, fordi der er tilløb til Anlægssøen af overfladevand fra for eksempel området ved sygehuset, fortæller Vibeke Hvidtfeldt.

Derfor måtte man vente til Smedegadesøen blev fyldt op med vand fra himlen, og det tidspunkt var så kommet i denne uge, hvor vandstanden var nået næsten op til den streg på stolpen, som siden foråret har indikeret, at her skulle der stå vand til, for at få værket til at fungere.

Måtte save af Så onsdag morgen var folk fra kommunen, kranfirmaet Lars Anton Pedersen og elektrikerfirmaet Eiland klar til at løfte vandkunsten på plads og få den til at fungere.

Men ak, endnu en gang. Da vandkunsten med stor akkuratesse var blevet sænket ned over stolpen, lå den alligevel ikke dybt i vandet.

- Den skal kunne gå længere ned, mente kunstner Jørgen Pedersen, men det kunne den altså ikke.

Løsningen blev, at der måtte saves af stolpen, så en vinkelsliber blev fremskaffet. Specialarbejder Martin Nielsen sørgede for at der blev savet en meter af stolpen, og så kom vandkunsten ned at flyde på vandet på rette møde med nogen forsinkelse.

Driftsplanlægger Lasse Fjeldsted fra Slagelse Kommune oplyser, at han regner med, at vandstanden i Smedegadesøen i løbet af vinteren til nå op på det normale niveau.

Invitation til indvielse Fredag 1. oktober er der så arrangeret til festlig overdragelse af kunstværk til Slagelse by, byens borgere og gæster i byen.

Klokken 13.30 modtager borgmester John Dyrby Paulsen på byens vegne gaven af Slagelse Forskønnelsesselskabs formand, Vibeke Hvidtfeldt.

Også kunstneren Jørgen Pedersen vil være til stede, og han oplyste onsdag til Sjællandske, at han her vil give vandkunsten et navn.

I forbindelse med overdragelsen vil Forskønnelsesselskabet være vært ved et lille glas.

Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne ved Smedegadesøens bred.