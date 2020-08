Se billedserie Hannibal har i dén grad godkendt hundestranden. Foto: Per Vagnsø

Vandhund valgte sommerhuset

Slagelse - 10. august 2020 kl. 09:28 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bitten Rischel fra Hundige synes, badevandet ved Frølunde Fed er koldt. Det synes hendes syv-årige Golden Retriever, Hannibal, ikke. Igen og igen og så igen løber hunden ud i vandet og dykker efter den sten, dens ejer har kastet ud. Så op på stranden og ryste sig og så ud igen.

Slagelse Kommunens forsøgsvise hundestrand, der lige nu er midt i sin premiere-sæson, var så tiltrækkende for Bitten Rischel, at det var den, der afgjorde, at hun og hendes mand - og Hannibal - valgte at leje sommerhus på Frølunde Fed i 14 dage.

Det afgrænsede område, hvor hunde i modsætning til de øvrige strande må være løse både til lands og til vands hele året, ser ud til at være en succes.

Bitten Rischel er vant til en hundevenlig strand på hjemegnen og bruger den ofte.

- Det er nemmere, for det er besværligt med en hund i snor, der gerne vil bade hele tiden. Vi er glade for at kunne gå herned i god tro uden at genere nogen, siger hun.

Det hænder, at folk uden hunde sender bebrejdende blikke eller påtaler, at hunden skal være i snor. De har ikke set skiltet ved parkeringspladsen, der fortæller, at det er en hundestrand - med der til hørende gratis høm-høm-poser.

- I det her vejr er vi her en times tid. Han vil kun én ting, og det er herned. Nogle gange går vi herned flere gange om dagen, siger Bitten Rischel og noterer sig, at hunden sover rigtig godt efter sådan en dag.

Der er også strandgæster uden hunde i området.

Lene Poulsen fra Vejle lavede sig lige en strandpause på vej til familiebesøg på Sjælland. Hun havde slet ikke lagt mærke til, at der var løse hunde på stranden.

- Hvis de kom hen til mig, og hvis der var 48 hunde i vandet, ville jeg søge et andet sted hen. Ellers ikke. Og jeg vil forvente, at de samler deres efterladenskaber op, sagde hun.