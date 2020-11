Området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken Omø Syd er vist ved blå markering. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, der er udpeget af DOF BirdLife som et vigtigt fugleområde, og som forskere fra Aarhus Universitet vurderer til at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde. Foto: DOF

Vandfugle kan ånde lettet op: Havvindmøller sat på pause

- Det er en halv sejr. For det er vigtigt, at processen nu er stoppet, indtil vi forhåbentlig får udpeget området som internationalt fuglebeskyttelsesområde, så projektet forhåbentlig kan tages helt af bordet, siger Knud Flensted. Han er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), og han glæder sig over nyheden om, at Energistyrelsen, som beskrevet i Sjællandske forleden, har valgt at sætte en midlertidig stopper for de ellers fremskredne planer, som virksomheden European Energy har om at etablere en havvindmøllepark ved Omø Syd.