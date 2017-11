Se billedserie Jørgen Grüner bliver en stjerne i byrådet, mener spidskandidat Helle Blak.

Valgt til byrådet med blot 49 personlige stemmer

Slagelse - 27. november 2017 kl. 06:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor forskel på, hvor mange personlige stemmer de forskellige byrådsmedlemmer er valgt ind med.

Læs også: Et yngre byråd kan varsle nye tider

Topscorer er som tidligere nævnt borgmester Stén Knuth (V) med 5752 stemmer, men meget mindre kan også gøre det.

Således afslører et nærstudium af de personlige stemmetal, at SF's Jørgen Grüner er kommet ind på det, man kan betegne som det billigste mandat rent stemmemæssigt, idet hans personlige stemmetal er nede på 49.

Det bliver endda overgået af tre personer på SF-listen. Nemlig Søs Rosenkvist med 208 stemmer, Yeliz Erdogan med 84 stemmer og Helle Dalsgaard med 55 stemmer.

Når det alligevel er Jørgen Grüner, der kan indtage et sæde i byrådet ved siden af spidskandidat Helle Blak, så skyldes det jo, at partiet har valgt at stille op på partiliste, hvor kandidaterne kommer ind i den rækkefølge, de er opstillet, uanset hvor mange personlige stemmer de har fået.

Helle Blak mener ikke, at det på nogen måde er udemokratisk.

- Vi har for længe siden demokratisk besluttet, hvordan vi skal stille op, og hvem der skal have de første pladser på listen. Jørgen Grüner er en meget vigtig person for SF og har under hele valgkampen været den, der har støttet mig. Man kan sammenligne ham med Knud Vincents hos Venstre, der jo også har en enorm betydning for Stén Knuth, siger Helle Blak.

Hun tilføjer, at Jørgen Grüner på grund af sine mange opgaver for hende som spidskandidat ikke har haft så meget tid til at føre valgkamp for sig selv.

Jørgen Grüner siger, at man i SF ser sådan på det, at man er et hold, der tilsammen skal skaffe stemmer.

Slagel- Vi har valgt partiliste, fordi det betyder, at de enkelte kandidater så ikke skal konkurrere med hinanden. Vi har satset på vores spidskandidat, og udført de opgaver, som vi hver især er bedst til, for at skaffe et godt samlet resultat. Og jeg tror da, at vi vil gøre det på samme måde næste gang, siger den 50-årige BUPL-konsulent fra Årslev ved Slagelse.

