Valgplakater klippet i småstykker - med vilje

Slagelse - 25. april 2018 kl. 10:15 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalvalg og valgplakater går typisk hånd i hånd. Plakaterne pryder i stor stil gadebilledet under et valg, men hvad sker der egentlig med dem, når de bliver hevet ned fra lygtepælene?

For byrådsmedlem Christopher Trung (V) var det spørgsmål nemt at besvare - man donerer dem til det kreative værksted Frirum Lab i Slagelse, så børn - eller voksne - kan få lov at klippe dem i småstykker og være kreative med plakaterne.

- Jeg var under kommunalvalget nede at besøge Frirum Lab og snakke med nogle unge, og så snakkede jeg med Karen (ejeren) om, at de godt kunne bruge mine valgplakater til at lave noget kreativt ud af, når valget var overstået, fortæller Christopher Trung.

Det unge byrådsmedlem beholdte et par valgplakater til sig selv og familien, resten donerede han til det kreative værksted i Vestsjællandscenteret efter kommunalvalget.

- Det er fedt, at de kan bruge mine valgplakater, så de ikke bare skal smides ud, men går til et godt formål - og der har vel været omkring 150, lyder det fra Christopher Trung.

Tag over hovedet

I weekenden blev nogle af valgplakaterne så klippet i småstykker og forvandlet til hustage i miniature udgaver.

Ejer af Frirum Lab, Karen Sieling, er utrolig glad for de robuste plakater.

- Valgplakaterne er utrolig fede at arbejde med for børnene, fordi det er robust materiale, og det holder utrolig godt, så vi er glade for dem, siger Karen Sieling.

Hun har tidligere gjort opmærksom på, at de meget gerne tager imod aflagte valgplakater i det kreative værksted. Hun håber derfor, at der måske er flere, der vil følge trop.

Bor på samme vej

Da de unge kreative sjæle fik øje på valgplakaterne med Christopher Trung i weekenden, var der flere af dem, der gjorde opmærksom på, at de bor på samme vej som byrådsmedlemmet, hvilket gjorde oplevelse en tand sjovere.

- De unge synes jo, det var vildt sjovt og spændende, at det var en fra deres vej, de fik lov at bygge noget ud af, så han var populær i søndags, fortæller Karen Sieling.

I det kreative værksted hilser de alle donationer velkommne, da størstedelen af de materialer, som de arbejder med, er genbrug.