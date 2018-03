Valgfag bygger bro mellem folkeskole og ZBC

Drengene fra 8. årgang på Marievangsskolen er begejstrede for det nye samarbejde med ZBC, hvor de blandt andet får lov at prøve kræfter med et automekanikerværksted og droner. Det nye samarbejde skal være med til at bygge broer, og på ZBC håber man, at flere folkeskoler vil være med til at etablerede et samarbejde. - Vi vil gerne åbne dørene til erhvervsuddannelserne, og vi tror grundlæggende på, at en af de bedste måder at præsentere de mange muligheder på, er at give udskolingseleverne mulighed for at opleve det på egen hånd, forklarer uddannelseschefen, Michael Bang Dyrehave.Foto: Privat