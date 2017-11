Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre i Slagelse Kommune mødes igen for at arbejde videre, med en ambition om at der i næste uge kan inviteres ind for en dialog med de øvrige partier i byrådet.

Valg i Slagelse: God dialog og enighed i den politiske retning

Pressemeddelelse af Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre i Slagelse Kommune.

Partierne har de sidste dage holdt flere møder for at drøfte ny politisk retning for de næste 4 år, og vi er enige i, at arbejde videre for at give et kvalificeret bud på den nye politiske retning.

Dialogen er åben og tillidsfuld og partier er enige i at den nye politiske retning skal og vil mange kunne være interesseret i at drøfte videre.

Partierne er enige om at invitere til et bredt samarbejde omkring politikpapiret, når papiret er et stykke længere.

Partierne mødes igen for at arbejde videre, med en ambition om at der i næste uge kan inviteres ind for en dialog med de øvrige partier i byrådet.

Der er aftalt møde igen. Og derudover er der pt ingen yderligere kommentarer.

Poul Bek-Pedersen, Knud Vincents, Henrik Brodersen, Troels Brandt, Ann Sibbern, Sten Knuth.