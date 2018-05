Valfart til havnemede trods få tilmeldte

Et væld af lystfiskere kastede lørdag snøren ud under den dansende Korsør-sol - kort afbrudt af en skylle - da årets havnemede fandt sted langs kajkanten. Selv om antallet af forhåndstilmeldte lå 40 procent under rekordåret i fjor, nåede man alligevel op på i alt 652, oplyser formanden for Korsør Lystfiskerforening, Flemming Petersen, der arrangerer havnemeden.

- For mange bliver det jo et arrangement, hvor man samler familien og er fælles om fiskeriet, siger Flemming Petersen, der i løbet af eftermiddagen ikke længere rynkede panden grundet de få - mere præcist 250 - forhåndstilmeldte.

- Den største fladfisk vejede 800 gram, mens der blev fanget ti torsk, der kunne holde målet for præmiering. Og med ti præmier var der altså en præmie for hver, lyder det fra Flemming Petersen, der beretter, at to torsk vejede et kilo hver.