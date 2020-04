Send til din ven. X Artiklen: Valbyvej genåbner fredag eftermiddag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valbyvej genåbner fredag eftermiddag

Slagelse - 03. april 2020 kl. 11:08 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag begyndte vejarbejderne at lægge asfalt på den sidste del af Valbyvej - fra Fakta til rundkørslen på Ndr. Ringgade. Det forventes, at der vil være fri passage for al trafik fredag eftermiddag.

- Der skal lægges to lag asfalt, og det skal lige have lov til at køle af. Men jeg regner med, at vi er færdige omkring klokken 15 i dag, siger anlægsingeniør Niels Müller.

Dermed slutter det langvarige arbejde med fjernvarme og kloakker, som har givet gener for trafikken på Valbyvej i næsten 10 måneder.

- Til gengæld har vi fremtidssikret både fjernvarme og kloakkerne i området, siger Müller.

Glæden over den fri passage på Valbyvej bliver dog kortvarig for de bilister, der skal videre til Slagelse centrum. Allerede tirsdag den 14. april begynder et nye vejarbejde på Jernbanegade (fra Sdr. Stationsvej til Østerbro), som forventes spærret i omkring tre måneder på grund af udskiftning af kloakker.