På tirsdag optræder værtsparret Jesper Jensen og Yvonne Mejora Jensen i TV3-programmet »Med kniven for struben. Her har de fået brugbar hjælp, men nu er det coronakrisen, der kradser i økonomien.

Send til din ven. X Artiklen: Værtspar kan ikke vente til genåbning: Håber på mere medvind efter TV-debut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værtspar kan ikke vente til genåbning: Håber på mere medvind efter TV-debut

I morgen kan man opleve Restaurant Sommerlyst i TV3-programmet »Med kniven for struben«. Forstanderpar håber, at det vil skabe øget synlighed og være en hjælp, når restauranten genåbner den 18. maj.

Slagelse - 11. maj 2020 kl. 12:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fuglene pipper, og bierne summer. Men i Korsør Lystskov er lyden af spisende gæster udeblevet, siden statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned den 11. marts.

Det har haft store konsekvenser for Restaurant Sommerlyst, der ligger i de naturskønne omgivelser og som ellers netop har fået hjælp fra kokken Thomas Castberg efter at have medvirket i TV3-programmet »Med kniven for struben«.

Et afsnit, der vises for første gang i TV nu på tirsdag og som allerede nu kan ses på Viaplay.

Her får Restaurant Sommerlyst hjælp til at synliggøre sig, så flere gæster kommer og spiser efter en lang periode, hvor værtsparret ikke har haft råd til at trække løn ud til dem selv.

Men siden landets nedlukning har restauranten igen haft det svært og mistet mellem 600.000 og 700.000 kroner, vurderer kok og forpagter Jesper Jensen.

Genåbning betyder alt - Det har i hvert fald tømt kassen mere end én gang, at vi ikke har haft kunne holde åben for spisende gæster, forklarer han, da Sjællandske besøger restauranten, som siden den 11. marts kun har kunnet tilbyde kunder at købe take-away.

Ifølge Jesper Jensen, der driver Restaurant Sommerlyst med hustruen Yvonne Mejora Jensen, har forpagterparret dog fået hjælp af restaurantens ejere, Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelsesselskab.

De seneste måneder har de således blandt andet ikke skullet betale forpagterafgift og el-regninger. Artiklen fortsætter efter billedet...

Værtsparret er trods modgang klar til genåbningen

den 18. maj, hvor de igen kan invitere indenfor i

restauranten. Her vil være tilbud på maden og et

helt nyt ishus, hvorfra der vil blive solgt hjemmelavede

isvafler. Foto: Fleur Sativa



- Det har været en kæmpestor hjælp. Men det betyder alligevel alt, at vi får lov til at åbne i denne måned og ikke skal vente meget længere, fortæller forpagteren.

Vigtige sommermåneder - Vi ligger i skoven, og det er nu, den er smukkest. Så det er nu, vi skal åbne, hvis vi ikke skal gå glip af den bedste periode for et sted som os. Havde vi for eksempel først måtte åbne til august, så havde det ødelagt meget, forklarer Jesper Jensen og peger på, at folk primært bruger skovområder som Kosør Lystskov i sommermånederne.

For at øge synligheden på Restaurant Sommerlyst, som forpagterparret har lært det gennem medvirken i »Med kniven for struben«, vil de derfor sætte alt ind på blandt andet annoncer op til genåbningen den 18. maj.

"Vi laver en menu i stil med det, der bliver vist i programmet på TV3"

- Jesper Jensen, kok og forpagter, Restaurant Sommerlyst - Jesper Jensen, kok og forpagter, Restaurant Sommerlyst Her vil restauranten desuden åbne med tilbud på blandt andet en tre-retters menu og et helt nyt ishus med mulighed for at købe hjemmelavede isvafler, som forhåbentlig vil lokke folk til, fortæller Jesper Jensen.

- Vi laver en menu i stil med det, der bliver vist i programmet på TV3, forklarer han og peger dermed på, at gæster blandt andet vil kunne købe rejecocktail og wienerschnitzel, som restauranten hele tiden har serveret, men fået hjælp til at opgradere af TV-kokken Thomas Castberg.

Anderledes åbning Ifølge kok og forpagter Jesper Jensen vil Restaurant Sommerlyst dog genåbne med plads til færre spisende gæster, end restauranten normalt er vant til. Det sker for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus.

Det er dermed allerede besluttet at bruge hele restauranten til servering og ikke kun de to lokaler, som restauranten plejer.

Og selv om der her samlet set er plads til 230 spisende gæster, regner Jesper Jensen ikke med at servere for mere end 100 ad gangen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge kok og forpagter Jesper Jensen har

Restaurant Sommerlyst tabt op mod 700.000

kroner, fordi de ikke har kunne have spisende

gæster, men har været begrænset til at sælge

take-away. Efter genåbningen er der derfor

mere end nogensinde før behov for lokal

opbakning. Foto: Fleur Sativa



Men forpagteren af Restaurant Sommerlyst savner, at regeringen melder helt klare retningslinjer ud i forhold til, hvordan og hvad der kan serveres.

Sikkerheden er vigtigst - Vi forsøger at lægge en strategi, men det er svært, før det meldes ud, hvad vi må og ikke må. Må vi for eksempel køre en buffet? Det ved vi ikke, som det er nu, fortæller Jesper Jensen og peger på, at det i så fald bliver med brug af handsker og en eventuel afskærmning.

Også selv, hvis regeringen ikke måtte påkræve det.

- Sikkerheden er det vigtigste for os. Folk skal turde komme og spise her, og det håber vi rigtig meget, at de gør, forklarer han og peger på, at forpagterparrets største bekymring efter medvirken i TV3-programmet »Med kniven for struben« ikke længere er manglende lønninger til dem selv.

Efter nedlukningen af Danmark handler det slet og ret om overlevelse, lyder det.

- Vi har mere end nogensinde før brug for den lokale opbakning, når vi åbner igen. Det er super vigtigt, hvis vi skal komme videre, slår Jesper Jensen fast.