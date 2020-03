Artiklen: Værtshuse beskyldes for at blæse på forbud

Overtræder ejere af værtshuse, barer og andet forbuddet om ikke at holde åbent for gæster, ja, så koster det en klækkelig bøde på indtil videre 5.000 kroner. Den bødetakst kan om muligt blive højere i den kommende tid.

Så sent som søndag var den gal i Skælskør, hvor en servicevirksomhed holdt åben. Det lader desuden til, at ejeren var bekendt med det ulovlige aspekt, idet vedkommende havde tapet facadevinduerne til, så forbipasserende ikke kunne kigge ind.

Afviser beskyldninger

Ønsker politiet i den forbindelse at udskrive flere bøder, kan ordensmagten med fordel kigge til Slagelse. Her følger langt de fleste erhvervsdrivende godt nok de regler, der er sat i værk for at begrænse smitterisikoen med coronavirus, mens få beskyldes for at blæse dem en lang march.