Værtshus kan se frem til klækkelig bøde

Selv om det er forbudt at holde åbent mellem midnat og klokken 05.00 om morgenen, konstaterede en af politiets patruljer klokken 00.54 natten til fredag, at der var folk på stedet.

Ejeren af en beværtning i Slagelse centrum blev fredag i sidste uge sigtet for at blæse på corona-reglerne.

Ifølge politiet er der tale om Café 23 i Sct. Mikkelsgade, som også tidligere er blevet beskyldt for at holde åbent, selv om landet på daværende tidspunkt var lukket ned. Således også værtshuse, som først her for nylig har fået lov at genåbne.