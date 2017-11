Lykønskninger flere steder på Facebook. Flere rasende vælgere lader dog også ederne fyge og vil demonstrere. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Vælgere føler sig snydt: Vil demonstrere før byrådsmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vælgere føler sig snydt: Vil demonstrere før byrådsmøde

Slagelse - 30. november 2017 kl. 22:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken John Dyrby Paulsen (S) eller Villum Christensen (LA) er i tvivl om, at denne aftale er god for kommunen.

- Den afspejler et forsøg på at fortsætte i et andet spor, end vi har kørt ad de seneste par år. Nu giver vi mulighed for en bred konstituering, siger John Dyrby Paulsen, der med 3869 personlige stemmer - nummer to på listen efter afgående borgmester Stén Knuth (V) - nu kan få sin plads for bordenen.

Villum Christensen er også ganske tilfreds og forsvarer gerne, at han er den eneste borgerlige i rød blok.

- Når jeg har det tillidsbånd, som jeg har til John, så er det i virkeligheden det ypperste at opnå en rød og blå i toppen. Politik er at lave pragmatiske løsninger, siger han og tilføjer, at han har fået flere ønsker opfyldt.

Han bliver ikke mindst borgmester.

Hos flere vælgere på gaden er det dog ikke ligefrem rosende vendinger, der sendes i retning af de to kommende borgmestre.

At Villum Christensen med blot 390 personlige stemmer om to år kan titulere sig borgmester, hvilket er planen, er flere ganske utilfredse med.

- Endnu en gang kan man undre sig over, at den mindste stemmesluger er den person, der skal afgøre det hele, lyder det fra Henrik Winther, som har kommenteret et opslag på Sjællandskes Facebook-side.

I midtbyen stiller folk sig også undrende over for deleordningen og det, at Villum Christensen skal være borgmester med så få stemmer i bagagen.

Faktisk var han slet ikke kommet ind i byrådet, hvis ikke Liberal Alliance havde stået i valgforbund med Nye Borgerlige.

- Det er mystisk, og jeg synes faktisk, at det er udemokratisk. Jeg har næsten lyst til at stemme igen, fortæller Ulla Mortensen, der tilsyneladende deler synspunkt med flere.

Efter kun få timer opstod nemlig en Facebook-gruppe med navnet »Slagelse borgere der forlanger omvalg«. Her opfordrer man til at møde op foran rådhuset før det konstituerende byrådsmøde, som finder sted fredag eftermiddag klokken 15.

Torsdag aften havde flere tilmeldt sig, og gruppen vokser i skrivende stund.

relaterede artikler

Deling af borgmesterpost er kun set få gange før i nyere tid 30. november 2017 kl. 15:30

Balladen er slut: Slagelse har valgt at dele borgmesterposten 30. november 2017 kl. 14:57