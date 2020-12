Selv om Slagelse Brand & Redning stod klar til at slukke en brand i et parcelhus i Skælskør ti til 15 minutter, efter meldingen indgik klokken 10.10 nytårsaftensdag, stod det ikke til at redde.

Vækket af røgalarm: Hus brændt ned lige inden nytårsaften

- Branden er slukket nu, men hele huset er fuldstændig raseret, forklarer Michael Gravgaard, der vurderer, at branden sandsynligvis er startet i et fyrhus i en tilbygning til huset.

Men selv om Slagelse Brand & Redning stod klar til at slukke branden kort tid efter, meldingen lød klokken 10.10, stod parcelhuset ikke til at redde.

En beboer på Ærtebjergvej må finde et andet sted at holde sin nytårsaften, vurderer indsatsleder. Foto: Morten Bøgh

Kunne have endt værre

Ifølge Michael Gravgaard spredte branden sig fra tilbygningen og videre til hovedhuset gennem taget.

Da beboeren først blev vækket af røgalarmen, havde flammerne derfor allerede godt fat.

- Når en brand først bliver opdaget, så stor, som denne her nåede at blive, så er det svært at redde. For så går det stærkt, siger indsatslederen fra Slagelse Brand & Redning.

- Men at husets beboer bliver vækket af røgalarmen, er jo rigtig godt. Ellers havde det kunne have endt meget værre, siger Michael Gravgaard.