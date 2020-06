Se billedserie Legeinstruktør Bente Amstrup måtte lørdag ved middagstid konstatere, at det våde vejr holdt gæsterne væk. Men hun var klar med rørene til de, de ville lege tagfat. Foto: Arne Svendsen

Våd sæsonstart i Gerlev Legepark med nye ideer

Slagelse - 07. juni 2020 kl. 20:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en meget lang corona-pause åbnede Gerlev Legepark lørdag, men det blev ikke lige den åbning man kunne ønske sig i parken.

Silende regn holdt publikum væk, så legeinstruktør Bente Amstrup, der også arbejder i administrationen på Gerlev Idrætshøjskole, måtte kigge langt efter de første »legetrængende« gæster. Hvilket ikke kom bag på hende vejret taget i betragtning. Så hun så frem til bedre besøg søndag, men var dog klar med instruktion til sikker fællesleg.

- Vi må jo for eksempel ikke mere lege tagfat på den måde, hvor man rører ved hinanden. Istedet skal alle deltagerne så forsynes med nogle bløde rør, som de skal røre de andre med under legen, fortæller Bente Amstrup.

Hun fortæller videre, at legeparkens instruktører i corona-pausen har været ude omkring på skoler og institutioner for at er vise, hvordan man kan lege sikkert med afstand.

- Her har instruktørerne fået ideer fra børnene til, hvad rørene også kan bruges til. De kan for eksempel også være næb eller heste, som man kan sætte mellem benene og ride på, fortæller Bente Amstrup, der naturligvis også havde sørget for den nødvendige håndsprit inden døre.

Ventetiden i forbindelse med nedlukningen har i øvrigt ikke være fuldstændig spildt.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse har i samarbejde med Slagelse Kommune udviklet og gennemført særlige forløb for unge, kommende vikarer til skoler og dagtilbud med henblik på sjov og god fællesleg, som lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Legeinstruktørerne sætter gang i sjov og sikker fællesleg to gange dagligt. Legene kræver ikke særligt udstyr og kan derfor tages med hjem.

- Vi er simpelthen så glade for, at det nu endelig er muligt at åbne igen med kun få justeringer i forhold til de almindelige aktiviteter. Efter denne lange tid med nedlukning og isolation er der brug for grin og leg og sikkert samvær som aldrig før, siger Gerlevs forstander Tania Dethlefsen.

Hun garanterer, at det trods restriktionerne på grund af smitterisiko ikke bliver kedeligt i sommerens løb.

Det tilbyder parken

Den tre hektar store legepark på Skælskør Landevej 28 byder på en kæmpe spilleplads med klassiske spil fra hele verden og grønne områder til fællesleg - vikingelege, kamplege, gemme- og fangelege for hele familien.

Det er muligt at benytte legeparkens grillplads og shelters til op til 40 pers. Det skal dog bookes på forhånd. Overnatning i shelters koster 50 kroner pr. person.

Der er åbent hver weekend fra klokken 10.00-20.00.

Prisen pr. voksen er 100 kroner, mens børn mellem fire og 13 år skal af med 50 kroner. Små børn deltager gratis.

På legeparkens hjemmeside kan man læse om særarrangementer i sommerferien. Det er også muligt at booke en legeinstruktør til både familiefest og institutioner. Prisen afhænger af varighed og antal deltagere.