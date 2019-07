På VUC Vestsjælland Syds afdeling i Korsør forventes elevtallet på den almene voksenuddannelse at falde væsentligt, når en ny uddannelse for unge under 25 slår dørene op efter sommerferien. Men skolens rektor Hanne Normann Michelsen, der her i 2017 lykønskner en HF-student, slår fast, at Korsør stadig skal tilbyde uddannelse til voksne - foruden tilbuddet om en HF. Foto: OA

VUC presses af ny uddannelse

Slagelse - 23. juli 2019 kl. 08:25 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er fyldt 25 år, skal det stadig være muligt at tage en uddannelse, hvis man bor i Korsør. Også hvis man ikke er klar til en HF.

Det slår VUC Vestsjælland Syd fast, selvom skolen forudser, at deres almene voksenuddannelse i Korsør bliver presset, når en ny uddannelse til unge under 25 år slår dørene op for første gang efter sommerferien.

Flere andre af landets små VUC-afdelinger har af den grund allerede meldt ud, at de lukker.

- Men vi mener, at der er en befolkningsgruppe af voksne i Korsør, der ikke har og gerne vil have en uddannelse. Derfor har vi besluttet at bevare og investere i vores afdeling, forklarer rektor for VUC Vestsjælland Syd, Hanne Normann Michelsen og uddyber, at særligt afdelingen i Korsør berøres, da der er tale om en forholdsvis lille afdeling allerede nu.

Presset på de mindre VUC-afdelinger skyldes en politisk aftale fra 2017. Den betyder, at VUC ikke længere gennem den almene voksenuddannelse skal tilbyde unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse forberedende kurser og kompetenceløft, før de skal starte på enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Når sommerferien slutter, overtager nye FGU-institutioner i stedet den opgave. FGU står for Forberedende Grunduddannelse.

På VUC Vestsjælland Syds afdeling i Korsør forventes elevtallet på den almene voksenuddannelse derfor at falde væsentligt. For her er cirka 30 procent af eleverne i øjeblikket under 25 år, oplyser skolens rektor.

Et faldende elevtal, der blandt andet har nødsaget VUC Vest med afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Varde og Vejen til at lukke to ud af skolens fire afdelinger efter sommerferien.

I Korsør tror man imidlertid på, at der er nok borgere til at holde afdelingen kørende. Det kræver bare, at man får de voksne borgere uden en uddannelse til at ville uddanne sig, mener skolens rektor Hanne Normann Michelsen.