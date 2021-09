Se billedserie Dette skema viser hvor slemt det vil gå med kommunens økonomi i de kommende år, når de indlagte nedskæringer på 0,7 procent samt den 0--stillede prisfremskrivning er taget ud, som mindretallet foreslår. Den øverste kasse er beregnet ud fra den budgetopfølgning i august, som mindretallet holder sig til, mens den nederste kasse er det »bedste bud« årsresultat, som borgmester John Dyrby Paulsen fik, da han bad forvaltningen om det.

V: Flertals-budgetforslag oppustet og urealistisk

Venstre, Radikale Venstre, SF samt Ann Sibbern og Steen Olsen bag ændringsforslag i Slagelse, der fjerner indlagte nedskæringer i budget i form af manglende prisfremskrivninger og 0,7 procents besparelser.

Slagelse - 25. september 2021 kl. 07:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Budgetforslaget fra flertalspartierne er oppustet blandt andet med 20 millioner kroner i en selvbudgettering, som man ikke kan regne med bliver til noget. Det er helt urealistisk.

Det mener Venstres borgmesterkandidat Knud Vincents blandt andet om det budgetforslag fra S, LA, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Helle Blak, som efter alt at dømme vedtages i byrådet 4. oktober.

Der er tale om et budgetforslag med en række »gaver« i form af en ny svømmehal til 72 millioner kroner, en cykelsti mellem Bildsø og Stillinge og endog afsættelse af en halv million kroner til at undersøge mulighederne for en skøjtehal.

Men der er også tale om et forslag, hvor priserne ikke er fremskrevet, og hvor der opereres med 0,7 procent i årlige besparelser.

- Det er jo reelle nedskæringer, lyder det fra Venstre, Radikale Venstre, SF, Ann Sibbern og Steen Olsen.

Deres ændringsforslag går ud på at droppe disse nedskæringer, der i budgetperioden ifølge Knud Vincents er på 111 millioner kroner.

- Det vil jo blandt andet ramme i børneinstitutionerne og ude på plejehjemmene, hvor man vel ikke bare kan undlade for eksempel at købe det nødvendige antal bleer, siger Knud Vincents.

Grüner: Det er fup Jørgen Grüner fra SF karakteriserer rent ud budgetforslaget som »fup«.

- Det er jo et valgoplæg, hvor man giver nogle gaver, men samtidig er der jo tale om, at man har droppet anlæg for over 500 millioner kroner i perioden i forhold til tidligere. Væk er blandt andet millionerne til at binde campus sammen med byen, og der er også fjernet bevillinger til cykelstier. Men blot fordi der på valgmødet i Stillinge blev gjort opmærksom på det, så har man altså valgt at bibeholde cykelstien mellem Bildsø og Stillinge, siger Jørgen Grüner.

- SF mener ikke, at en grønthøstermetode er den rigtige måde at styre en økonomi på. Vi skal tage et politisk ansvar for at få bragt balance i økonomien, så vi igen kan få et realistisk niveau på vores anlægsbudget, siger Jørgen Gruner.

Han peger som tidligere på, at forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter er de seneste år dalet, så der ikke længere er overskud til de nødvendige anlægsinvesteringer.

Proces i nyt byråd Derfor foreslår SF sammen med de øvrige forslagsstillere, at der igangsættes en proces, hvor alle kommunens fagområder kortlægges med henblik på at få et saglig og godt beslutningsgrundlag, som det nye byråd kan tage afsæt i, når de skal i gang med at rydde op efter det her byråd.

Partierne har udarbejdet et budget, hvor de indlagte nedskæringer på 0,7 procent samt den 0-stillede prisfremskrivning er taget ud.

Den viser, at den såkaldte driftsbalance, som er forskellen mellem indtægter og udgifter, er negativ allerede i 2023.