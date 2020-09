Venstres Anders Koefoed (tv.) er bekymret for, at busgener ender med at koste Slagelse Kommune dyrt. Sidste mandag bakkede byråds- og regionsrådsmedlemmet, der også sidder i kommunens erhvervs- og teknikudvalg, derfor op om en demonstration som protest. Den var arrangeret af borgere , der er utilfredse over omlægning og nedlukning af busruter i kommunen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Uvenskab i udvalg: Busproblemer giver fortsat bump på vejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uvenskab i udvalg: Busproblemer giver fortsat bump på vejen

Venstre ønsker klart svar efter utilfredshed over nedlukning og ændringer i kommunens busruter. Formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA) mener, det er løst. »Men hvor dyrt bliver det«, spørger udvalgsmedlem og -kollega Anders Koefoed (V).

Slagelse - 07. september 2020 kl. 08:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Slagelse Kommune omlagde busrute 902 sidste år, skete det for at spare fire millioner kroner. Men siden har utilfredse borgere råbt op.

Et skift i Vemmelev efterlader nemlig ofte passagerer strandede på grund af forsinkelser. Eller på grund af propfyldte busser. Service-niveauet er simpelthen blevet for dårligt, lyder det.

Og nu kræves der handling. Også fra politisk side.

I en pressemeddelelse efterlyser byrådsmedlem og regionsrådsmedlem Anders Koefoed (V) et klart svar fra det flertal, der besluttede at omlægge busruten.

Spørgsmålet er: Hvordan skal problemet løses? Og hvor dyrt bliver det?

- Det giver jo sig selv, at man ikke kan spare fire millioner kroner, uden at det kan mærkes, uddyber Anders Kofoed til Sjællandske.

Ekstrabusser sat ind Venstre-politikeren sidder selv i Slagelse Kommunes erhvervs- og teknikudvalg, hvor han sammen med Henrik Brodersen (DF) kæmpede for at bevare busrute 902 med uændret køreplan. Men det var der ikke flertal for:

Siden flere borgere har påpeget problemer ved omlægningen, er der sat ind med ekstrabusser, ligesom det ifølge udvalgets formand, Villum Christensen (LA), er blevet aftalt med Movia, »at busserne passer bedre sammen i Vemmelev«. Artiklen fortsætter efter billedet...

Særligt omlægning af busrute 902 volder problemer, lyder kritikken. Tidligere kørte bussen direkte fra Korsør til Slagelse. Men nu gør den skift på vejen i Vemmlev, hvor passagerer ofte strander. Foto: Arne Svendsen



Ifølge Villum Chrisensen koster ekstrabusserne kommunen 600.000 kroner årligt. Men det er ikke nok, hvis man skal tro borgernes utilfredse klager.

Efter en demonstration foran Slagelse Rådhus mandag, der også emmede af utilfredshed over nedlægningen af busrute 438, oplyser Villum Christensen imidlertid, at erhvervs- og teknikudvalget på sit næste møde skal drøfte ønsker til næste års drift hos Movia.

Vil se på flere løsninger - Her vil vi prøve at få en ekstra bus ind over Tjæreby, hvor der er forsvundet et stoppested, ligesom vi vil sætte ind ved Næsby Strand. Her har vi fået flere henvendelser fra, har han tidligere forklaret til Sjællandske.

Derudover vil formanden for erhvervs- og teknikudvalget få undersøgt, om det er muligt, at busrute 902 kan køre direkte fra Korsør til Slagelse uden stop i Vemmelev. I hvert fald enkelte ture om dagen eksempelvis om morgenen.

"Det er blandt andet her, mange skolebørn tager bussen. Og ved skiftet i Vemmelev skal de krydse en vej."

- Anders Koefoed (V) - Anders Koefoed (V) Og det er fornuftigt, mener udvalgskollegaen Anders Koefoed, der dog også ønsker busafgange direkte til Slagelse om eftermiddagen.

- Det er blandt andet her, mange skolebørn tager bussen. Og ved skiftet i Vemmelev skal de krydse en vej, siger han og peger på, at det også er et spørgsmål om trafiksikkerhed.

Frygter, det bliver dyrere Selv om Anders Kofoed er glad for, at busruterne igen skal drøftes, er han dog ked af, at udvalget ikke foretog »en ordentlig vurdering«, inden de traf beslutningen for et år siden, siger han.

- Det hele er nu endt med dårligere service og formentlig bliver det samlet set dyrere end før, hvor borgerne var tilfredse med busserne, forklarer han.

Ifølge Anders Kofoed skal der derfor gives et klart svar på, hvad busproblemet kommer til at koste Slagelse Kommune. Og så skal der findes en løsning, der ikke kun er en »lappeløsning«.

Enig med Villum Christensen er han dog i, at busserne i kommunen ikke skal køre tomme rundt.

- Men vi må finde en løsning, hvor der kører busser der, hvor det giver mening, slår han fast.

relaterede artikler

Lad os få busserne tilbage 01. september 2020 kl. 10:34