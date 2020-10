Utrygt: Center for autister ramt af coronavirus

- Men jeg vil da håbe, at ansatte, der af den ene eller anden grund skulle være utrygge ved at gå på arbejde, de henvender sig til enten ledelsen eller deres arbejdsmarkedsrepræsentant. Ingen ansatte skal føle sig utryg, men selvfølgelig skal man heller ikke være hjemme, hvis man ikke er syg, slår Trine Stokholm fast.

Virksomhedslederen peger på, at det ikke vurderes at udgøre en særlig risiko, hvis man for eksempel »bare« har været i samme rum som den smittede,

- Jeg tror, at nogen frygter, at de kan være smittede, fordi de er gået forbi vedkommende. Men det er altså ikke tilfældet, understreger virksomhedslederen fra Autisme Center Vestsjælland og uddyber, at der på stedet bruges alle værnemidler for at øge sikkerheden.